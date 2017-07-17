5G’yi ilk kez San Marino test edecek

Dünya üzerinde 5G teknolojisini bütün ülkede test edecek ilk ülke San Marino (30 bin kişi yaşıyor) oldu. San Marino 2018 yılının başlarında 5G teknolojisini kullanmaya başlayacak.

San Marino dünyada 5G’nin kullanılacağı ilk ülke oldu. Küçük ada ülkesinde Telecom Italia 5G hizmeti vereceğini duyurdu. Telecom Itaila 2018 yılında San Marino’da 5G testlerine başlayacak.

Financial Times’ın haberine göre; Güney Kore, Çin ve ABD’de 5G teknolojisine ciddi yatırım yapan ülkeler arasında. Telecom Itaila’nın mobil teknolojiler biriminde çalışan Giovanni Ferigo San Marino’nun Avrupa’da ilk kez 5G’ye geçen ülke olacağını söyledi.

30 binden biraz fazla insanın yaşadığı San Marino 61 kilometrekare (Türkiye 783 bin kilometre kare) genişliğe sahip. Telecom Itaila Milano ve Turin’de de 5G testleri yapıyor.

Avrupa 2G (edge) tekonoljisinde dünyada öncü olurken 3G’nin ardından bu unvanını uzakdoğulu ülkelere kaptırdı. Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı 5G yatırım planına göre 5G teknolojisinin 2025 yılına kadar ülkeye 113 milyar euro katkı sağlaması bekleniyor.

2019 yılında Arvupa’da 5G’nin ciddi biçimde yaygınlaşması hedefleniyor.

5G ÇALIŞMALARI NASIL BAŞLADI?

Nisan 2008'de Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) makinalar arası iletişim için yeni bir mobil ağ geliştirmek üzerine çalışmalara başladı.

Ağustos 2012'de New York Üniversitesi NYU WIRELESS isminde bir araştırma merkezi kurdu.

Ekim 2012'de Huawei, Samsung, Telefonica Europe ve Fujitsu İngiliz hükümetinin desteğiyle Surrey Üniversitesi'nde 5G teknolojileri geliştirmeye başladı.

12 Mayıs 2013'te Samsung ilk 5G sistemini kurdu.

1 Ekim 2013'te Japonya 5G'ye geçti.

Fransa Ocak 2015'te 5G teknolojisini test etmeye başladı.

Kaç milyon 4G kullanıcısı var 19 MİLYON BTK verilerine göre Türkiye’de 19 milyon 4G kullanıcısı bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN 5G İLE ARASI NASIL?

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 2020 yılında 5G'ye geçileceğini söylüyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, BTK ve TÜBİTAK 5G'nin Türkiye'ye uygulanması için ortak çalışma yürütüyor.

İsveçli Ericsson geçen Ocak ayında Türkiye'nin ilk 5G testini yaptı. İlk denemede 22 gigabitlik hıza ulaşıldı.