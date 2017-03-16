Kilis'te, çeşitli kurumlarda 6 ay çalıştırılacak 2 bin kişilik geçici iş için 6 bin 297 kişi başvuru yaptı. Başvuru yapan kişilerin isimleri, kağıtlara yazılıp şaibeyi önlemek için şeffaf turşu bidonlarına konularak çekildi.

6 aylık iş için 6 bin 297 başvuru!

Kilis'te, çeşitli kurumlarda 6 ay çalıştırılacak 2 bin kişilik geçici iş için 6 bin 297 kişi başvuru yaptı. Başvuru yapan kişilerin isimleri, kağıtlara yazılıp şaibeyi önlemek için şeffaf turşu bidonlarına konularak çekildi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında geçici olarak çalıştırılacak 2 bin kişilik iş için 6 bin 297 başvuru yapıldı.

Başvuru sayısı fazla olunca işe alınacaklar noter huzurunda düzenlenen kura çekimiyle belirlendi. Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezi’nde düzenlenen kura çekiminde şaibeyi önlemek için başvuru yapanların isimleri kağıtlara yazılıp şeffaf turşu bidonlarına konuldu. Kura çekimiyle ismi çıkan 2 bin kişi sevinç yaşarken, isimleri çıkmayanlar ise üzülüp evlerinin yolunu tuttu. DHA