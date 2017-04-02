63 yıllık DMO’nun geldiği durum içler acısı

DMO’nun İstanbul’daki arazisi Hazine’ye, taşınmazları da Medeniyet Üniversitesi’ne devredildi. Kurum, Gebze’ye kiracı olarak taşındı.

Mülk sahibi Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) değerli arsaları bedelsiz elden çıkarıldı, üniversitelere ve pazar yerine tahsis edildi. “Ev sahibi” DMO da kiralık binaya taşındı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in gündeme taşıdığı DMO'nun İstanbul'da bedelsiz devrettiği taşınmazlarla ilgili sorularını yanıtladı. Son yıllarda binaları bedelsiz olarak başka kurumlara verilen kendisi de “kiracı” durumuna düşen DMO'nun başına gelmedik kalmadı.

EN BÜYÜK DEVİR GÖZTEPE'DE

Bunlardan bir tanesi, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü ile Basım İşletme Müdürlüğü tesislerinin bulunduğu İstanbul Kadıköy ilçesine bağlı Göztepe'de DMO Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, özelleştirme kapsam ve programı çerçevesinde 2 Mart 2015 tarihinde bedelsiz olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne devredilmesidir. Bir diğeri de mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'ne ait Kadıköy'e bağlı Merdivenköy Mahallesi'nde bulunan 3 bin 866 metrekare yüzölçümlü taşınmazın da Hazine mülkiyetine verilmesidir. Bu devirler sonrasında DMO yönetimi ise, binaları elinden alınan müdürlükler için “hizmetin aksamaması amacıyla” yeni tesisler yapılıncaya kadar Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde hizmet binası ve depo kiraladı.

GÜÇLENDiRMEK YERiNE YOK EDiLiYOR

DMO'nun kendi binalarından çıkarılıp “kiracı” durumuna düşürülmesini değerlendiren CHP'li Ömer Fethi Gürer, “DMO için stratejik bir merkez olmasını sağlayan taşınmazların bedelsiz verilmesi DMO'nun kurumsal varlığının daralmasına neden olmuştur” dedi. Farklı illerde de DMO için benzer uygulamanın yapıldığını öne süren Gürer, “DMO işlev olarak dünyanın birçok ülkesinde bulunan faydalı olabilmesi için düzenleme yapılan kuruluşlardandır. DMO'nun yok edilmesini amaçlayan süreç, kamu adına fayda değil zarar sürecidir. Kurumun güçlendirilmesi, KOBİ'lerle işbirliği içinde olması gerekmektedir“ şeklinde konuştu.