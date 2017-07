680 Alman şirketi kara listede iddiası

Reuters'ın Alman güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre 680'den fazla Alman şirketi Türkiye'de kara listeye alındı.

Reuters’a konuşan bir Alman güvenlik kaynağı, Türkiye’nin, terörü desteklediğinden kuşkulandığı 680’den fazla Alman şirketinin adını Alman makamlarına verdiğini söyledi.

Bu sayı, daha önce Alman medyasında bu konuda çıkan haberlerde belirtilen sayının 10 katı.

Alman gazetesi Die Zeit, Çarşamba günkü sayısında listede Daimler ve BASF AG gibi şirketlerin bulunduğunu yazmıştı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise dün yaptığı Twitter açıklamasında, bu haberin “tümüyle yanlış” olduğunu söylemişti.

Press reports that Turkey is investigating Daimler AG and BASF SE are completely false. We welcome German investors. https://t.co/Wt1Ya6fEbG

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 20, 2017