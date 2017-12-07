7 Aralık Perşembe güncel altın fiyatları Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?

7 Aralık 2017 altın fiyatları belli oldu. Altın bugün güne düşüşle başladı. Altına yatırım yapmak isteyenler için uygun bir gün olabilir. Çünkü altın bugün de düşüşte. Bugün ltın ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın kaç lira ? Perşembe günü gram altın fiyatları yatırım yapanları nasıl etkileyecek? İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

7 Aralık altın fiyatları belli oldu. Altın, Amerika ile yaşananlar yüzünden önemli bir yükselişte. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 156-157 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

156,51 liradan alınırken, 156,57 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 250,43 liradan alınırken 256,69 liradan satılıyor. Yarım altın da 500,86'dan alınırken 513,38 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1040,55 liradan alınıp 1056,28 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1004,19 liradan alınırken 1036,35 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN AYARI

Altının kimyadaki saflığı “yüzde” ile, mücevhercilikteki saflığı ise “karat” veya “ayar” terimleriyle ifade edilir. Buna göre 24 ayar (veya karat) altın %100 saf altını, 22 ayar ise %91,6 saf altını ifade etmektedir. 22 ayar altının %8,4’ü diğer metaller ile tamamlanmıştır. Altına gümüşün ilavesi yeşilimsi, nikel ve platinin ilavesi beyaz, çinkonun ilavesi sarı, ve bakır ilavesi de bakır miktarına göre sarıdan kırmızıya kadar değişen renkler kazandırılabilir.

%100 saf altın doğada bulunmayıp, en saf altın binde 999,9 saflıktadır. 18 ayar altın %75,14 oranında, 14 ayar altın %58,5 oranında altın içerir. Tamamlayıcı metalin gümüş ağırlıklı olması durumunda kuyumculuk sektöründe yeşil altın denilen, halk arasında sarı altın denilen renk yakalanır. Tamamlayıcı metalin bakır ağırlıklı olması durumunda kırmızı altın denilen renk yakalanır. Beyaz altın ise beyaz renge yakın çeşitli metallerin tamamlayıcı olarak kullanılmasıyla ortaya çıkar. Beyaz altın, üretim sonunda kirli beyaz bir renge sahiptir, Rodyum kaplanmasıyla tam beyaz renge kavuşur.