71 yıllık Garanti İspanyolların oldu

Türkiye'nin köklü ve önemli bankalarından Garanti'de Doğuş Grubu'nun payı yüzde 0.05'e İspanyol BBVA'nın payı ise yüzde 49'un üzerine çıktı. Bankanın temelleri ise 1946 yılında Ankara'da atılmıştı...

Türkiye'nin köklü ve önemli bankalarından Garanti'de Doğuş Grubu'nun payı yüzde 0.05'e İspanyol BBVA'nın payı ise yüzde 49'un üzerine çıktı. Bankanın temelleri ise 1946 yılında Ankara'da atılmıştı...

Türkiye’nin en önemli bankalarından biri olan Garanti Bankası 71 yıllık köklü bir tarihe sahip. İspanya’nın en büyük Bankaları’ndan BBVA bankadaki payını yüzde 49’un üzerine çıkardı. Doğuş Grubu’nun payı yüzde 0.05’e indi.

Banka 1946 yılında Mahmut Nedim İrengün ve Halil Naci Mıhçıoğlu isimli iki girişimci tarafından kuruldu. Halil Naci Mıhçıoğlu TBMM 7. Dönem’de Ankara Milletvekilliği de yaptı.

Banka Ankara Anafartalar Caddesi’nde daha önce kağıt deposu olarak kullanılan bir mekanı şubeye çevirerek 25 kişiyle işe başladı. Türkiye’nin sanayisi ilerledikçe ve finans çevreleri İstanbul’da toplanmaya başlayınca Garanti de bu değişime kayıtsız kalmadı ve merkezini 1950 yılında Ankara’dan İstanbul’a taşıdı.

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Takvim yaprakları 23 Haziran 1976’yı gösterdiğinde İrengün ve Mıhçıoğlu yakın arkadaşları olan Vehbi Koç’un kapısını çalarak banka ile ilgilenmesini istedi. Koç ekibine danıştıktan sonra teklifi kabul etti ve bankayı almaya razı oldu.

VEHBİ KOÇ GARANTİ’Yİ ANLATTI

Vehbi Koç yıllar sonra anılarını kaleme aldığı “Hatıralarım Görüşlerim ve Öğütlerim” isimli kitabında Garanti Bankası’nı satın almalarını ‘başarısızlık duygusu veren iş’ olarak tanımlıyor. 1976 yılında Koç Grubu Garanti’nin en büyük ortağı oldu. Vehbi Koç anılarında bu duruma ilişkin, “Garanti Bankası’nda hakim hissedar olmaya karar verdik. Ve hisseleri satın almaya başladık. Bu dönemde bankada Sapmazlar ile birlikte, Sabancılar’ın yüzde 20 hissedarlığı varmış. Bizim kararımızı öğrenir öğrenmez Sabancılar da Garanti Bankası hisselerini toplamaya başladılar ve bu gayretlerini yüzde 35 hisse seviyesini buluncaya kadar devam ettirdiler. Böylece, sermaye tezyidi kararlarını bloke etme hakkını sağladılar. Bu safhada, biz, Sabancılar’a kendilerinin Akbank’ı olduğunu, Garanti Bankası’nı kalkındırmak için bize önemli fedakârlıklar düşeceğini ve bu sebeple yönetim hakimiyetinin bizde kalmasının şart olacağını anlatmaya çalıştık.” diyor.

Söz konusu dönemde bankanın yüzde 62’si Koç Grubu’nda yüzde 35’i ise Sabancı Grubu’ndaydı. Koç ve Sabancı ortaklığının sonunda iki grup da bankanın hisselerini iş adamı Ayhan Şahenk’e sattı. Ayhan Şahenk o döneme kadar müteahhitlikle tanınsa da 1979’a kadar Yapı Kredi Bankası’nın yüzde 65 hissesinin sahibiydi. Şahenk bu hisseleri daha sonra 1985 yılında Çukurova Grubu’na İmar Bankası’nı da 1985’te Uzanlar’a satmıştı.

2 Kasım 2010 tarihinde imzalanan anlaşma ile İspanya’nın ikinci büyük bankası BBVA Garanti Bankası’nın yüzde 24.89’unu 5.84 milyar dolara satın almıştı. BBVA yıllar içerisinde bu payını yüzde 49’un üzerine çıkardı. Dünkü satın almayla birlikte Doğuş Grubu’nun Garanti Bankası’ndaki payı yüzde 0.05’e indi.

*Bu yazıdaki bilgilerin önemli bir bölümü Şaziye Karıklı’nın Milliyet Gazetesi’nde yayımlanan ‘Garanti’nin 58 yıllık hikâyesi’ isimli makalesinden alınmıştır.