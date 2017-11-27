Taşeron işçiler kadroya alınacak mı? Çok önemli gelişme!

Kamuda çalışan taşeron işçiye kadro sözü veren hükümet süreci uzatmak istiyor. Hükümet, taşeronun kadroya alınma sürecini 2019 seçimlerine sarkıtmayı planlıyor. Edinilen bilgilere göre içinde bakanlıklar ve genel müdürlüklerin bulunduğu genel bütçeye dahil idarelerde çalışan taşeron işçilerin tamamı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesi kapsamına alınacak. Ancak, sayıları 420 bin civarında olduğu belirtilen bu işçilerin hiçbirine 4/a yani ‘devlet memuru’ kadrosu verilmeyecek. İşte taşeronda son durum...

Kamuda çalışan taşeron işçilerin tamamına yıl sonuna kadar kadro sözü veren hükümet, bakanlıklar ile KİT ve belediyelerde çalışan taşeronlara iki farklı statü sunup süreci 2019 seçimlerine taşımanın yolunu arıyor. Kapalı toplantılarda gündeme gelen bir formüle göre genel bütçeye dahil kamu kurumlarındaki 420 bin taşeron işçiye sözleşmeli ya da geçici personel statüsü verilirken belediyelerle kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 340 bin taşeron işçi 2019 yılındaki yerel seçimlere kadar taşeronda çalışmaya devam edecek. Bugün yapılması gereken asıl çözüm ise Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler öncesinde 760 bin taşerona seçim vaadi olarak sunulacak.

AMAÇ GÜVENLİKMİŞ

Başbakan Binali Yıldırım'ın yılsonuna kadar taşeron işçilerin kadro sorununu çözecekleri yönünde verdiği sözün ardından teknik çalışmalara başlayan Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı, uzun uğraşlardan sonra birkaç alternatifli formül üzerinde birleşti. SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, daha önce gündeme gelen ve taşeron işçilere 3 yıllık özel statülü sözleşme imzalatılmasını öngören çözüm seçeneği gündemden tamamen çıkarıldı. 3 yıllık sözleşme formülünün, yüz binlerce taşeron işçiyi kamuda kadroya almadan önce 3 yıllık sözleşme süresi boyunca FETÖ veya PKK ile bağlantısı olanların ayıklanması, bu sürenin sonunda ‘temiz' raporu gelen işçilere kadro verilmesi amacıyla planlandığı öğrenildi.

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İŞTE YENİ FORMÜL

Maliye ve Çalışma bakanlıklarının en son üzerinde büyük ölçüde mutabık kaldığı ifade edilen yeni formül, taşeron işçilerin yaklaşık yarı yarıya ayrılarak iki farklı yöntem izlenmesine dayanıyor. Buna göre, içinde bakanlıklar ve genel müdürlüklerin bulunduğu genel bütçeye dahil idarelerde çalışan taşeron işçilerin tamamı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamına alınacak. Ancak, sayıları 420 bin civarında olduğu belirtilen bu işçilerin hiçbirine 4/a yani ‘devlet memuru' kadrosu verilmeyecek. Bunun yerine bu işçiler ya 4/b yani sözleşmeli personel ya da 4/c yani geçici personel statüsüne alınacak. Böylece genel bütçeli idarelerde taşeron işçi çalıştırılmasına tamamen son verilecek. Bu formüle göre, bakanlıklar dışında kalan KİT'ler ile belediyelerde çalışan taşeron işçiler ise şimdilik Devlet Memurları Kanunu'nun dışında tutulacak. Sayıları 340 bin civarında olduğu ifade edilen bu işçiler taşeronlara bağlı olarak çalışmaya devam edecek. Bu yöntemde sözleşmeli ya da geçici personel yapılan taşeron işçiler memur sendikalarının alanına girerken, KİT ve belediyelerde çalışan taşeron işçiler işçi sendikalarında kalacak. Hükümet bu formülle işçi ve memur sendikaları arasında bir denge de kurmayı planlıyor.

SON KARARI SARAY VERECEK

Hükümetin üzerinde durduğu bu formülle KİT ve belediyelerdeki 340 bin taşeron işçiye 2019'daki yerel seçimler öncesinde kadro sözü; sözleşmeli ya da geçici personel kadrolarına alınan 420 bin kişiye ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 4/a statüsü, sözü verileceği belirtiliyor. Seçim öncesinde işçilerin 4/c'li personel yapılması halinde ise seçimlerde 4/b vaadinin verileceği ifade ediliyor. Bilgi veren kaynaklar, bu yeni formüle hem memur hem de işçi sendikalarının sıcak bakmadığını, nihai kararın sarayda alınacağını söyledi.