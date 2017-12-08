8 Aralık Cuma güncel altın fiyatları: Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?

8 Aralık Cuma 2017 altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün yükselişte Altın yükseliyor mu? Peki bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Altın düştü mü? Cuma günü gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 8.12.2017 Cuma 2017 güncel altın fiyatları

8.12.2017 Cuma altın fiyatları belli oldu. 8 Aralık 2017'de altın geçtiğimiz günlere oranla yine yükselişte. Bu dönem düşüşteki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 155-156 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

155,27 liradan alınırken, 155,34 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 2448,45 liradan alınırken 254,66 liradan satılıyor. Yarım altın da 496,89'dan alınırken 509,31 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1035,36 liradan alınıp 1051,01 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 999,42 liradan alınırken 1031,43 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.