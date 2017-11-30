830 milyarlık uçağı havalandıracağız

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Kubilay Özerkan, "Yaptığımız işi şoförlük değil pilotluk yapıyor gibi görmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Perakende sektörü, 830 milyar liralık ciroyu artırmak için pilotluğa geçecek. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Kubilay Özerkan, “Türkiye ile ilgili hep ‘bir ayağımız gazda bir ayağımız frende olacak' dedik. Gelecek yıllarda devreye direksiyon hakimiyeti, farklı hava koşullarında ve farklı arazi şartlarında arabayı kullanma gerekliliği girecek. Yaptığımız işi şoförlük değil pilotluk yapıyor gibi görmemiz gerekiyor” diye konuştu.

ÖNGÖRÜ YAPMAK ZOR

Soysal Danışmanlık tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Perakende Günleri, ‘Perakendenin Yeni Dünyası'nı Yakalamak' teması ile dün İstanbul'da başladı. Sektör adına 2018 beklentilerine ilişkin bir açıklama yapan Özerkan, seçim ve kur vurgusu yaptı. Hem Türkiye hem de perakende sektörü açısından 2018'e ilişkin öngörü yapmanın oldukça zor olduğuna dikkat çeken Özerkan, “Orta Vadeli kalkınma planında dolar tahmini 1.97 idi. Ancak daha ağustos ayında 3.5 TL'ye gelen seviye ile değerli dolar diyorduk. Türkiye'de perakende 830 milyar TL büyüklüğünde” dedi. Son 10 yılda seçim öncesi dönemlerde perakendenin gündeminin ısındığını kaydeden Kubilay Özerkan, 2018'de kredilere ulaşmanın zor olacağını belirterek sektörün safları sıklaştırması gerektiğini sözlerine ekledi.

‘SATIP GİTMELİYDİK’

Faaliyet gösterdiği 22 ülkede 11.250 çalışan ile 1 milyon müşteriye ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu, son 5 yılda Türkiye'de yaşananlara bakınca, ortamın hiçbir şey yapmadan şirketleri satıp yatırımcıların keyfine bakmasını gerektirdiğini aktardı. Ancak çalışmaya devam ettiklerini ve cirolarının yüzde 60'ını yurtdışından elde ettiklerini aktaran Kavukçu, “Türkiye'de başaran her ülkede başarılı olur en zor pazar Türkiye” dedi.