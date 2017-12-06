850 bin taşerona kadro

850 bin çalışana kadro yolu açıldı. Ancak memurun işini yapan taşeron, işçi kadrosuna alınacak. Böylece devletin mühendis işçileri de oldu. Yasa tasarısı önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacak.

Hükümet, kamuda çalışan yaklaşık 850 bin taşeron işçinin tamamını ‘işçi' kadrosuna almaya karar verdi. Türk-İş'in ‘Memurun işini yapan memur, işçinin işini yapan işçi olsun' önerisini dinlemeyen hükümet adeta Hak-İş'i kurtardı. Yasa böyle çıkarsa devletin artık işçi teknisyeni, doktoru, mühendisi, avukatı olacak. Hazırlanacak 412 maddelik yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Hükümet, yıl sonuna kadar çözüm bulacağını açıkladığı taşeron işçilere kamuda kadro verilmesiyle ilgili kararını nihayet netleştirdi. Kararı ilk olarak, AKP Genel Başkanı sıfatıyla AKP grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan duyurdu. Ardından da Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu önce Twitter hesabından daha sonra da televizyonlar aracılığıyla yeni sistemin ayrıntılarını anlattı. Yapılan açıklamalara göre taşeronlar da dahil kamu personeline yönelik 3 değişiklik yapılıyor.

KAMUYA 450 BİN TAŞERON

Yeni düzenlemeye göre bakanlıklar, genel müdürlükler, üst kurullar ve üniversitelerde çalışan ve önemli bir bölümü memurun işini yapan 450 bin taşeron işçisi ‘kamu işçisi' ismiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 4/D statüsünde devlet kadrosuna alınacak. Bunların dışında kalan belediyeler ile il özel idarelerinde çalışan yaklaşık 400 bin taşeron işçisine ise belediyelerin iktisadi teşebbüslerinde (BİT) kadro verilecek. Dolayısıyla bu işçiler 657 sayılı yasanın dışında bırakıldı, daha düşük bir güvence ile çalışacaklar.

ÖZELLEŞTİRME MAĞDURU

Düzenlemeyle, taşeronların dışında kamuda halen 4/C statüsünde çalışan ve özelleştirme sonrası kurumunu kaybeden yaklaşık 23 bin işçi ise 4/B yani sözleşmeli memur statüsüne alınıyor. Bu işçiler arasındaki ilkokul mezunları destek personeli olarak odacı ve bekçi gibi kadrolarda çalıştırılacak, lise ve daha yüksek eğitimliler ise büro personeli olacak. Ayrıca TÜİK'de anketörlük yapan 3 bin personel de yine 4/B kadrosuna alınarak sözleşmeli personel yapılacak. Tüm bunların dışında yılda sadece 5 ay 29 gün çalışan 25 bin geçici işçinin çalışma süresi de 4 ay uzatılarak 9 ay 29 güne çıkarılacak.

İKRAMİYE ALACAKLAR

Hazırlanan çalışmaya göre işçiler mevcut haklarıyla kamuya geçiş yapacaklar. Dolayısıyla maaşları, bir dahaki toplu sözleşmeye kadar değişmeyecek. Ancak bazı sendikacılar 2018 yılından itibaren kamu işçisine uygulanacak zamlardan taşeron işçilerin de yararlanabileceğini ifade ediyorlar. Emekli olup taşeronda çalışan işçilere kadro verilmeyecek. Bu arada TÜRKİŞ Başkanı Ergün Atalay kadroya alınan işçilerin yılda 52 günlük ikramiye alacak. Bu da yaklaşık 2.500 lirayı buluyor.