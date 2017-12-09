9 Aralık Cumartesi güncel altın fiyatları Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?

9 Aralık 2017 altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün düşüşte. Altın düşmeye devam edecek mi? Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın düştü mü? Cumartesi günü altının gramı ne kadar? İşte 9 Aralık Cumartesi güncel altın fiyatları

9.12.2017 Cumartesi altın fiyatları belli oldu. 9 Aralık 2017’de altın geçtiğimiz günlere oranla yine düşüşte. Bu dönem düşüşteki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 154-155 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise gram altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

154,04 liradan alınırken, 154,08 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 246,50 liradan alınırken 252,66 liradan satılıyor. Yarım altın da 493,00’dan alınırken 505,32 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1023,17 liradan alınıp 1038,64 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 987,41 liradan alınırken 1019,04 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.