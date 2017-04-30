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9 milyon liralık dolandırıcılığa 20 tutuklama

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, bankaların ATM'lerinde sistem açığı bularak hesaplarına 9 milyon lira aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si banka çalışanı 20 kişi tutuklandı.

18:2130 Nisan 2017
Ekonomi
9 milyon liralık dolandırıcılığa 20 tutuklama
Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, bankaların ATM'lerinde sistem açığı bularak hesaplarına 9 milyon lira aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si banka çalışanı 20 kişi tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Savcılığı’na bir yıl önce yapılan ihbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Saltık Buğra K. liderliğindeki çeteye yönelik Adana, Ankara ve Van’da eşzamanlı operasyon düzenledi.

 

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HEPSİ TUTUKLANDIBankaların ATM’lerinde sistem açığı bularak hesaplarına 9 milyon lira aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2’si banka çalışanı 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA

Son güncelleme: 18:5030.04.2017
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