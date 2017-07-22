Abant’ta Arap turist sayısı azaldı

Bolu'nun doğa harikalarından Abant Tabiat Parkı'nı ziyaret eden Arap turist geçen yıllara göre azaldı. Abant Palace Oteli Genel Müdürü Erol Oğuz, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre Arap turist sayısında yüzde 15'lik düşüş olduğunu, buna en büyük etkenin Arap turistlerin Rize ve Trabzon gibi Karadeniz illerini tercih etmesi olduğunu söyledi.

Arap turistlerin, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı’na ilgisi son dönemde azaldı. Yıllardan bu yana yaz aylarında Abant’ı tercih eden Arap turist sayısında son dönemde azalmasıyla birlikte tabiat parkındaki oteller de bu durumdan etkilendi. Arap turistlerin daha çok Rize ve Trabzon gibi Karadeniz illerini tercih ettiği, bu yüzden Abant’a gelen Arap sayısında azalma olduğu belirtildi.

KARADENİZ POPÜLARİTESİ

Abant Palace Oteli Genel Müdürü Erol Oğuz, geçen yıllara bakılırsa Ortadoğu’dan konukların gelmeye devam ettiğini vurgularken şöyle dedi; “Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’dan gelen konuklar devam ediyor. Son dönemlerde bir Karadeniz popülaritesi var. Bu bir gerçek. Arap turistler Rize ve Trabzon bölgelerine akın akın gitmeye başladılar. Buraya yapılan direk uçuşlar da bunda bir etken. Bu yıl Temmuz ayında geçen yılların aynı ayına göre Arap turist sayısında yüzde 15’lik bir azalma var.”

Geçmiş yıllara göre Arap turist sayısında azalma olsa da otelde önemli sayıda Arap bulunduğunu da ifade eden Oğuz, “Özellikle Bursa, İstanbul ve Yalova’ya gelen Arap turistler, bir kaç gün de olsa Abant’a da geliyor. Beklentimiz artması yönünde. Ağustos ayında biraz daha artış olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“TEKRAR DÖNÜŞ OLACAKTIR”

Her şeye rağmen Abant’ın dünya markası olduğunu ifade eden Oğuz, şöyle devam etti:

“Rize ve Trabzon’a giderek incelemelerde bulundum. Ayder, muhteşem. Bir Abant olamaz ama oranın da farklı özellikleri var. En büyük etken bölgenin iyi reklamının yapılması ve direkt uçuşların olması. Bölgede her taraf otomobil kiralama firmalarıyla dolmuş. Bu da şunu gösteriyor ki; artık talebe cevap veremiyorlar. Trabzon ve Rize’den sonra bu taraflara tekrar dönüş olacaktır diye tahmin ediyorum. Abant dünya markası, hiç bir zaman ölmez. Son yıllarda Abant’ın çok büyük popülaritesi vardı. Arap turistler yine aynı şekilde Abant’ı tercih edeceklerdir.”