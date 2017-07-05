ABD bağımsızlık gününde kaç para harcadı?

ABD'nin Bağımsızlık Günü kutlamalarında 7.1 milyar dolar para harcandığı belirtildi. ABD'lilerin bira tüketimi 1 milyar dolar oldu.

4 Temmuz 1776’da Britanya kolonileri bağımsızlığını ilan ederek Amerika Birleşik Devletleri’ni kurdu. Amerikalılar dün bağımsızlıklarının 241. yılını törenlerle kutlarken kutlamalar süresince yemek ve içki için 7.1 milyar dolarlık harcama yapıldığı belirtiliyor.

1 MİLYAR DOLAR BİRAYA

USA Today’in haberine göre 7.1 milyar doların 1 milyar doları bira tüketimine harcandı. Bağımsızlık günü tatili için 44 milyon ABD’linin ülke içinde yer değiştirdiği belirtiliyor.

Amerikan Bağımsızlık Günü (Independence Day), ABD’nin, Birleşik Krallık’tan 4 Temmuz 1776 yılında bağımsızlığını kazanmasından sonra tüm yurtta federal tatil ilan edildi. Bağımsızlık Günü genelde havai fişeklerle, törenlerle, festivallerle, barbekü partileriyle, fuarlarla, pikniklerle, konserlerle, beyzbol oyunlarıyla özdeşleşiyor.

Ayrıca 4 Temmuz Günü, çoğu yer Amerikan bayraklarıyla dekore ediliyor. (Anma Günü’ndeki gibi). ABD Bayrağı’ndaki 13 çizgi, bağımsızlığını ilan eden 13 koloniyi temsil eder. Bayraktaki 50 yıldız ise ABD’nin 50 eyaletini sembolize ediyor.