ABD ekonomisi yüzde 3.3 büyüdü

ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde bir şekilde üçüncü çeyrekte yüzde 3.3 büyüdü.

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3.2 olan beklentilerin üzerinde yüzde 3.3 büyüdü. Böylece yüzde 3,1 büyüme performansı gösterilen 2017 ikinci çeyrekten sonra ABD ekonomisinin göstermiş olduğu olduğu güçlü performansın ilk okumaya göre daha güçlü seviyelerde olduğunu gözlemlendi.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan konuyla ilgili yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı: Çekirdek PCE enflasyon artışı çeyreklik bazda yüzde 1,4 ile yüzde 1,3 olan beklentinin üzerinde, deflatör ise yüzde 2,1 ile yüzde 2,2 olan beklentinin altında açıklandı.

Enflasyon göstergelerinden PCE'deki yükseliş olumlu, deflatör ise gerilemesine rağmen oldukça kuvvetli bir seviyede kalmaya devam ediyor. ABD'de üçüncü çeyrekteki güçlü büyümeye enflasyonun da eşlik ettiğini söylemek bu revizyonlarda da mümkün. Bu da elbette tam Fed'in istediği ortamla uyumlu bir görüntü yakalıyor.