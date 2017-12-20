ABD’de vergi reformu Senato’da onaylandı

ABD'de tartışmalara neden olan vergi reformu Senato'da onaylandı. Vergi Politika Merkezi zenginlerin bu yasadan çok daha fazla yarar sağlayacağı görüşünde. Tasarının kabul edilmesinin ardından ise proterstolar başladı.

ABD’de Senato, vergi reformunu 48’e karşı 51 oyla onayladı. Tasarı, dün yapılan oylamayla Temsilciler Meclisi’nde 203’e karşı 227 oyla kabul edilmişti.

Ancak Mecliste kabul edilen metinde yer alan ve “uzlaşma” kurallarını ihlal ettiği belirtilen iki madde, Senato’da oylanan metinden çıkarıldı. Söz konusu farklılık nedeniyle metnin, Temsilciler Meclisi’nde bugün yeniden oylanması gerekiyor.

Tasarının bu adımın tamamlanması sonrasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor.

Metinden çıkarılan maddelerin, birkaç üniversitenin vergiden muaf tutulması ve üniversite eğitimine yönelik tasarruf fonlarının kullanımına yönelik olduğu ifade edildi.

ZENGİNLERE DAHA FAZLA YARAR SAĞLAYACAK

Tarafsız bir kuruluş olan Vergi Politika Merkezi, yeni yasayla Amerikalılar'ın yüzde 95'inin vergilerinin düşeceğini öngörüyor. Ancak bununla birlikte zenginlerin bu yasadan çok daha fazla yarar sağlayacağı da bildiriliyor.

Vergi Politika Merkezi'ne göre yasa tasarısı, eski Başkan Barack Obama'nın sağlık reform yasasını kısmen iptal etmiş olacak, kamu borçlarının ise gelecek on yıl içinde 1 trilyon 500 milyar dolar daha artması anlamına gelecek.

Cumhuriyetçiler vergi paketiyle, son sekiz yıldır sürekli olarak büyüyen ekonominin bu trendi sürdüreceğini söylüyor.

PROTESTOLAR BAŞLADI

Öte yandan New York'ta tasarıyı protesto etmek için Menkul Kıymetler Borsası binasının girişini kapatan 15 kişi gözaltına alındı.

Tasarıya karşı finans merkezi Wall Street'te gösteri yapan 120 kişilik grup pankart açtı, slogan attı.