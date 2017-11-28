Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AB’den vizesiz seyahat açıklaması: Türkiye ile son düzlüğe girdik

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Türkiye ile vizesiz seyahatte son düzlüğe girildiğini açıkladı.

09:1228 Kasım 2017
Ekonomi
AB’den vizesiz seyahat açıklaması: Türkiye ile son düzlüğe girdik
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Türkiye ile vizesiz seyahatte son düzlüğe girildiğini açıkladı.

AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Türkiye ile AB arasında süren vizesiz seyahat konusunda müjdenin yakında verilebileceğine işaret etti.

Uluslararası İşbirliği Platformu’nun bu yıl 8. kez düzenlediği Boğaziçi Zirvesi’nin açılışında konuşan Avramopoulos konuşmasında”Türkiye ile müşterek bir hedef doğrultusunda çalışıyoruz ve Türk vatandaşları için biyometrik pasaport ile vizesiz seyahati müjdelemek istiyoruz kısa süre içinde. Bunun sorumlusu benim zaten. Artık son düzlüğe girdik. Türkiye ile yakın çalışıyoruz, yakın bir iş birliği içinde ve gerekli tüm ihtiyaçları yerine getirmeye çalışıyoruz. Vizelerin kalkması gerçekleştiğinde insanların daha çok temas halinde olmasını sağlayacak, ortaklığımızı daha da güçlendirecek.” ifadelerini kullandı.

Avramopoulos ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretini dört gözle beklediğini sözlerine ekledi.

Son güncelleme: 09:2528.11.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar