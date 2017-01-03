ABD’li devler Kuzey Irak kuyularını kapatıyor

Kuzey Irak'ta petrol çıkaran ABD'li devler yavaş yavaş petrol kuyularını kapatmaya başladı. Gerekçe olarak Süleymaniye'nin İran tesiri altına girdiği iddiaları ve artan maliyetler gösteriliyor.

Uluslararası Petrol Şirketleri Kuzey Irak’taki kuyularını kapatıyor. Al Monitor’de yer alan bir habere göre piyasa değerine göre dünyanın en büyük petrol şirketi Exxon Mobil Kuzey Irak’taki 6 tesisinden 3’ünü kapatma kararı aldı.

CEO’su Rex Tillerson’ın Trump’ın kabinesinde yeni dışişleri bakanı olacağı açıklanan şirket Süleymaniye’de bulunan Betava, Arbat ve Kara tesislerini kapattı. Kürdistan Demokratik Parti dışişleri sözcüsü Hemen Hawrami Exxon’un Kuzey Irak yatırımlarını azaltmasının politik bir nedeni olmadığını şirketin yatırım politikasından kaynaklandığını ifade etti.

‘KONTRAT SÖZLERİNİ TUTAMIYOR’

Hawrami, “Kürdistan petrol ve doğalgaz kaynakları açısından zengin bir yer. Şirketler burada çalışmak istiyor. Exxon doğalgaz alanında bizim bölgemizde büyümeyi hedefliyor” diye konuştu. 6 Aralık’ta Irak Merkezi Hükümeti tarafından açıklanan Petrol raporuna göre Exxon Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne verdiği kontrat sözlerini tutamayacağı için bölgeden ayrılıyor.

IRAK TA KİM PETROL ÇIKARIYOR? 19 Yabancıların Kuzey Irak'ta işlettiği petrol tesisi sayısı Total, Exxon Mobil ve Chevron gibi devler Kuzey Irak'ta petrol çıkarıyor.

IŞİD ile etkin mücadelenin başladığı Ağustos 2014’ten beri büyük petrol devleri Kuzey Irak’tan çekiliyor. 2015’in sonunda ABD’li Chevron da bölgedeki bazı üretim tesislerini kapatmıştı. Hali hazırda küresel petrol şirketleri Kuzey Irak’ta 19 tesis işletiyor. Geri çekilmeler düşük petrol fiyatları yüzünden ekonomik sıkıntıda olan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi için ağır kayıp olacak. Rudaw’a konuşan analist Bilal Saeed ABD’li şirketlerin İran tesirinde kaldıkları için Irak yatırımlarını azalttıklarını belirtilyor. Saeed, “Süleymaniye’nin İran etkisinde olduğu biliniyor. Exxon İran ile güçlü ilişkileri olan bir bölgede olmak istemez” dedi.