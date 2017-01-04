ABD’nin Keçiören Metrosu açıldı

İlk projesi 1919 yılında çizilen daha sonra maddi imkansızlıklardan dolayı defalarca kez gündeme gelmesine rağmen yapılamayan New York'un Second Avenue Metro hattı dünyanın en pahalı metrosu oldu. Hattın yapım süreci Keçiören Metrosu'na benziyor.

İlk projesi 1919 yılında çizilen daha sonra maddi imkansızlıklardan dolayı defalarca kez gündeme gelmesine rağmen yapılamayan New York'un Second Avenue Metro hattı dünyanın en pahalı metrosu oldu. Hattın yapım süreci Keçiören Metrosu'na benziyor.

İlk projesi 1919 yılında çizilen yapım süreciyle ‘ABD’nin Keçiören Metrosu’ olarak adlandırabilecek New York’taki Second Avenue metro hattının ilk etabı 1 Ocak’ta kullanıma açıldı. Doğu Manhattan’a inşa edilen metro hattının ilk etabı için 1.7 milyar dolar harcandı. Hattın tamamının bitmesi durumunda 6 milyar dolar yatırım maliyeti ortaya çıkacağı belirtiliyor. Proje böylece dünyanın en pahalı şehiriçi ulaşım projesi olacak.

ESKİ TOPRAK PARÇASI ALTINDA, ÇOK DERİNDE

Doğu Manhattan’dan başlayan metro tam kapasitesiyle çalışmasının ardından Doğu Harlem’e kadar gidecek. Projenin yatırım maliyeti kilometre başına 2.2 milyar dolar olacak. Eski toprak parçası altında hat açılacak metro projesinin yapımı çok maliyetli. Hattın açılmasından ziyade istasyonların inşasının çok derinde olacağı için ciddi bir masraf getirdiği belirtiliyor.

Berlin’in U55 hattı için kilometre başı 250 milyon dolar, Paris’in 14. Hattı için kilometre başı 230 milyon dolar, Kopenhag’ın Çember Hattı için kilometre başı 260 milyon dolar harcanmıştı. Second Avenue hattının kilometre başı maliyeti istasyon giderleri dahil 2.2 milyar dolar.

‘UYANIKLIK YAPTIM, İŞİ HÜKÜMETE YÜKLEDİM’

Öte yandan Yapımına 2004 yılında başlanan daha sonra inşaat süreci yavaş işlediği için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na devredilen Keçiören Metrosu yarın açılıyor. Projeyle ilgili dün açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Belediye imkanlarıyla bitiremeyeceğimizi gayet iyi biliyorduk ama belki ben burada fazla uyanıklık yaptım, hükümetimize işi yükledim, hükümetimiz de bizi mahcup etmedi sağolsun” dedi.

‘AŞKIMIZ KEÇİÖREN METROSU GİBİ OLSUN BİTMESİN’

Başbakan Binali Yıldırım Keçiören Metrosu’nun açılışının haberini verdiğinde, “Gençler mesajlaşıyor aralarında ‘Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun hiç bitmesin’ diyorlar artık diyemeyecekler metro açılıyor.” demişti.