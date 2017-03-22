ABD’nin yasağı Atatürk Havalimanı’nı vuracak

ABD'nin Türkiye'den yapılacak uçuşlarda elektronik cihazların bagaja konması yönündeki uygulaması Atatürk Havalimanı'ndaki transit yolcu trafiğini ciddi biçimde etkileyecek. Geçen yıl 690 bin yolcu İstanbul üzerinden ABD'ye aktarmalı uçuş yaptı. Türkiye'den aktarmalı olarak ABD'ye giden havayolu şirketlerinde elektronik cihazlar kabine alınacak.

ABD'nin Türkiye'den yapılacak uçuşlarda elektronik cihazların bagaja konması yönündeki uygulaması Atatürk Havalimanı'ndaki transit yolcu trafiğini ciddi biçimde etkileyecek. Geçen yıl 690 bin yolcu İstanbul üzerinden ABD'ye aktarmalı uçuş yaptı. Türkiye'den aktarmalı olarak ABD'ye giden havayolu şirketlerinde elektronik cihazlar kabine alınacak.

Türk Hava Yolları bu sene 30 uçağını hangara çekti. İşçilerine zam yapmama teklifinde bulundu ve yılı 47 milyon TL zararla kapattı. Bir de bunun üstüne Trump’ın elektronik cihaz yasağı ABD uçuşları için Türkiye için olumsuz bir haber oldu.

Sadece geçen yıl Atatürk Havalimanı’ndan 690 bin transit yolcu geçti. Şimdi bu yolcuların aktarma merkezlerini bu yasak nedeniyle Avrupa ülkelerine kaydırabilecekleri belirtiliyor.

‘TERCİHLERİNİ AVRUPA ÜZERİNDEN YAPACAKLAR’

Özellikle İstanbul üzerinden transit olarak ABD’ye uçacak olan yabancı yolcu sayısında büyük kayıp olacağını belirten havalimanı otoriteleri, “Atatürk Havalimanı son yıllarda özellikle okyanus aşırı uçuşlarda transit yolcu bakımından adeta bir üs gibi çalıştı. Bu yasağın gelmesi özellikle transit yolcuları çok etkiler. Yolcu, bu gibi uçuşlarda uzun yol boyunca diz üstü bilgisayarı veya tabletiyle çalışır veya oyalanır. Bundan mahrum kalmak istemeyen transit yolcular, tercihlerini Avrupa ülkeleri üzerinden yapacaklardır” dediler.

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Atatürk Havalimanı’nda geçtiğimiz yıl 690 bin transit yolcunun geçtiğini belirten yetkililer, Türkiye’nin bu yasak kapsamına alınmasının zararını ABD’ye direkt sefer yapan tek havayolu şirketi olan THY’yi etkileyeceğini söylediler. Sabah saatlerinde önce İstanbul’un yasak kapsamında olmadığını açıklayan THY, daha sonra saat 13.30 sıralarında, kapsam alanına girdiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:”Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edecek yolcularımızın dikkatine. ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır. Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir.”İLGİLİ HABER ABD'ye uçuş yasağı kalktı

THY yetkilileri ilk uygulamanın yarın sabah 08.30’da İstanbul’dan New York’a gidecek uçak yolcuları ile başlayacağını belirterek, ” Bilet satış sırasında gerek telefon, gerekse de mail adreslerini aldığımız yolcularımıza uyarı bilgisi gönderiyoruz. Bu tür cihazlarını evden çıkmadan valizlerine koymalarını istiyoruz” dediler. Yasağın ne kadar süreceği henüz belli değil. KLM (Amsterdam Scipol aktarmalı) Air France (Paris aktarma) Ukraine Airlines (Kiev aktarma) gibi hava yolları İstanbul’dan ABD’ye elektronik cihazlar kabinde olacak şekilde uçuş gerçekleştirebilecekler.DHA