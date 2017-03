Acıbadem Grubu, dev finalin resmi sponsoru oldu

Turkish Airlines Euroleague Final Four’una Acıbadem Grubu sponsor oldu. Euroleague Başkanı ve CEO’su Jordi Bertomeu ile AcıbademSağlık Grubu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar anlaşmaya imza attı.

Yalçın BEL / SÖZCÜ

Acıbadem Sağlık Grubu, Turkish Airlines Euroleague Final Four'un resmi sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve Euroleague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu'nun katıldığı imza

töreniyle resmileşti. Anlaşmaya göre bu sezon mayıs ayında İstanbul'da ve önümüzdeki sezon Belgrad'da düzenlenecek olan

Final Four'un sağlık hizmetleri Acıbadem Sağlık Grubu tarafından verilecek. Sponsorluk anlaşması Acıbadem Altunizade

binasında dün düzenlenen törende imzalandı.

Törende konuşma yapan Euroleague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu, “İstanbul'da olmak bize kendimizi evde olmak gibi hissettiriyor. Turkish Airlines Euroleague Final Four için 4 takımımız burada olduğu için değil, aynı zamanda bu şehri sevdiğimiz için böyle hissediyoruz. Türkiye basketbolu seven bir ülke, geçtiğimiz yıllarda da Türkiye'de basketbolun ne kadar geliştiğini gördük. Bu değişim şans eseri olmadı, Türkiye'deki kulüpler son yıllarda çok iyi işler başardı ve lig bu sayede bu kadar ilerledi”dedi. Önümüzdeki dönem ilişkilerin daha da ilerlemesini beklediklerini ifade eden Jordi Bertomeu, “Türkiye ile sağladığımız bu işbirliğinin her boyutta devam etmesini istiyoruz. Bizden beklenen talepler de bu yönde zaten. Basketbol bizim en büyük hedeflerimizden biri ve Turkish Airlines Euroleague'e artık sadece bir spor olarak değilentegre bir sektör olarak bakmak

gerekiyor” diye konuştu.

SPORUN YANINDA OLDUK

İmza töreninde konuşan Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ise “Kurulduğumuz günden bugüne kadar hep sporun ve sporcunun yanında olduk. Hem ülkemizde hem de yurtdışında birçok milli takımın sağlık sponsorluğunu yapıyoruz” dedi. Euroleague Final Four'un sağlık sponsoru olduklarını belirten Aydınlar, “Turkish Airlines Euroleague Final Four son yıllarda izleyicisi sürekli artan en önemli spor etkinliklerinden biri ve biz Acıbadem olarak bu etkinliğin sağlık sponsoru olmaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu. “Basketbol gerçekten çok zor bir spor, diğer sporlara hiç

benzemiyor” diyen Aydınlar “Acıbadem Üniversitesi Basketbol Takımı olarak ilk hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Sporda adım

adım ilerlemek gerekiyor, ileriki hedefleri daha sonra konuşmak gerek” dedi.