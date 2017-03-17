Acıbadem Hollanda’ya klinik açıyor

Mehmet Ali Aydınlar yurt dışı yatırımlarıyla ilgili konuştu. Aydınlar Hollanda'ya deneme amaçlı klinik açacaklarını söylerken iki ülke arasındaki gerilim anımsatıldığında, "Biz işimize bakıyoruz" diye konuştu.

Mehmet Ali Aydınlar yurt dışı yatırımlarıyla ilgili konuştu. Aydınlar Hollanda'ya deneme amaçlı klinik açacaklarını söylerken iki ülke arasındaki gerilim anımsatıldığında, "Biz işimize bakıyoruz" diye konuştu.

Acıbadem Grubu, İTO'nun Altunizade'deki huzurevinin yerine 200 milyon dolarlık yatırımla hastane zincirinin 22'nci halkasını açtı.

Acıbadem Sağlık Grubu 22'nci hastanesini İstanbul Altunizade'de hizmete soktu. Acıbadem Sağlık Grubu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Huzur Vakfı'na ait Altunizade'deki huzurevinin yerine 200 milyon dolarlık yatırımla yeni bir hastane yaptı. Söz konusu hastane yatırımının İTO yönetimi ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında hayata geçirildiğini belirten Mehmet Ali Aydınlar, bu konuda şunları söyledi:

“Polonezköy'de 200 yataklı eğitim birimimiz var. Değeri 10 milyon dolar. Bedelsiz şekilde İTO Vakfı'na vermeyi teklif ettik. Altunizade'de vakfa ait alanının da bize 30 yıllığına kiralanmasını istedik. Altunizade'deki yaşlılar Polonezköy'e nakledilebilecekti. İTO ve Huzur Vakfı yönetimi, huzurevindeki yaşlıları da düşünüp teklifimizi kabul etti. Biz de kira sözleşmesini imzalayıp yatırımı başlattık. 98 bin metrekare kapalı alanda temelini attığımız hastaneyi 200 milyon dolar yatırımla yaklaşık 1.5 yılda tamamladık. Burası hastane zincirimizin 22'nci halkası oluyor.”

ÇALIŞAN SAYISI 22 BİN

Grubun büyüme hedefleri, ciro ve yatırımları hakkında da bilgi veren Aydınlar şunları söyledi:

“2016'da yüzde 22 büyüdük. Bu yıl yüzde 20 büyüme hedefi koyduk. 22 hastanenin yanı sıra 21 de tıp merkezimiz var. Geçen yıl 4.8 milyon hasta tedavi ettik. 118 bin ameliyat yaptık. Her yıl 300- 350 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Geçen yılı 2.5 milyar lira ciroyla bitirdik. Bunun yüzde 15'i yurtdışı hastanelerimizden, yüzde 10'u yabancı hastalardan sağlandı. Amacımız dış ve yabancı hasta gelirini yüzde 50'ye çıkarmak. Kartal ve Ataşehir'de de yeni hastane yatırımı planlıyoruz. 2017 ciromuzu 3 milyar lira öngörüyoruz. Grubun toplam istihdamı 22 bine ulaştı. Bunun 3 bin 500'ü hekimlerden oluşuyor. Personelin yüzde 60'ı kadın.

1 MİLYAR DOLARLIK YAZILIM SATIŞI İÇİN GÖRÜŞME YAPIYORUZ

Mehmet Ali Aydınlar, Altunizade Acıbadem Hastanesi'ni gezerken üzerinde “A Store” yazan cihazı göstererek “Bu, yazılım ve makinenin tasarımıyla bizim geliştirdiğimiz bir ilaç yönetim sistemi. Hastaya eksik, fazla, yanlış ve zamansız ilaç verme olasılığını ortadan kaldırıyor. Bu sistemi başka hastanelere satıyoruz” dedi.

Grupta 200'ü aşkın IT (bilgi teknolojileri) elemanı çalıştığını vurgulayan Aydınlar, IT'ye yaklaşık 400 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirtti ve ekledi: “Acıbadem Teknoloji adlı şirketimiz faaliyette. Bir ülke ile tüm kamu hastanelerine yönetim sistemi ve yazılımı satmak için görüşüyoruz. Anlaşırsak 1 milyar dolarlık satış söz konusu olacak.”

MALEZYA VE JAPON ORTAKLA ÇALIŞIYOR

SAĞLIK sektörüne 1 milyar doları aşan yabancı sermaye yatırımı sağladıklarını hatırlatan Aydınlar, “Sektörde ilk halka açılan biz olduk. İlk yabancı fona (Abraaj Capital) hisse satışını gerçekleştirdik. Daha sonra yabancı stratejik ortak getirdik” dedi. Aydınlar, grubun ortaklık yapısını aktarırken de şunları söyledi: “2001 yılı sonuna doğru Abraaj bizdeki yüzde 50 hissesini Integrated Healthcare Holding'e (IHH) sattı. Ben de IHH'ya hisse verdim. Böylece grubun yüzde 75'i IHH'ya geçti. Ancak, yönetim hakları bende kaldı. IHH'nın çoğunluk hissesi Malezya Yatırım Fonu Khazanah'a ait. İkinci büyük ortak da Japon Mitsui & Co. Ben de IHH'dan hisse aldım, yönetim ve icra kuruluna girdim. Ortaklarımız Khazanah ve Mitsui Türkiye'ye inanıyor, yatırımlarımıza uzun vadeli bakıyorlar. Keza bu inançla 200 milyon dolarlık yeni yatırım hayata geçirilmiş durumda.”

HOLLANDA’YA DENEME AMAÇLI KLİNİK AÇILIYOR

Mehmet Ali Aydınlar, yurtdışı yatırımları ile ilgili bilgi verirken, Üsküp, Sofya ve Irak Süleymaniye'de hastaneleri olduğunu söyledi. Aydınlar, “125 milyon Euro ile Bulgaristan'ın en büyük yatırımcısıyız. Ülkedeki sağlık hizmetlerinin yüzde 20'sini biz veriyoruz” dedi. Hollanda'da “deneme yatırımı” yaptıklarını belirten Aydınlar, “Başkent Amsterdam'da 10 milyon Euro yatırımla bu ay sonunda bir klinik açıyoruz” ifadelerini kullandı. Hollanda ile yaşanan gerilimi anımsattığımızda ise Aydınlar, “Biz işimize bakıyoruz” açıklaması yaptı. Sırbistan'da bir şirket almayı planladıklarını belirten Aydınlar, Rusya'da uçak krizi nedeniyle askıya aldıkları hastane yatırımı için yeniden görüşmelere başladıklarını sözlerine ekledi.