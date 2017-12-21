Adnan Polat: Gayrimenkul sıkıntılı dönemden geçiyor

Emlakta sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirten Adnan Polat, “Bölgesel yavaşlama var. Ancak fiyatlarda döviz bazında önemli düşüş oldu” dedi.

Türkiye'de gayrimenkul piyasasında bugünlerde yüzlerin güldüğü pek söylenemez. Genelde konuştuğumuz sektör temsilcileri sıkıntılı bir süreçten geçildiğini reddetmiyor. Ancak bazıları, tüm sıkıntılara karşın işlerin iyi gittiğini, satış ve stok sorunu yaşanmadığını dile getirip moralleri yüksek tutmaya çalışıyor. Bazıları ise sektörün sıkıntılı süreçten geçtiğini açıkça dile getiriyor. Dahası bu piyasanın da ülkenin içinde bulunduğu koşullardan soyutlanamayacağına vurgu yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir grup gazeteci, gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri konuşmak üzere Polat Holding Başkanı Adnan Polat ve Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel ile bir araya geldik.

ARZ FAZLALIĞI VAR

Gayrimenkulde arz fazlalığı en çok şikayet edilen konuların başında geliyor. Ayrıca konut almak isteyenler de şu anda satışta olan konutların fiyatlarına yetişemiyor. Faizler de çok yüksek olduğu için aslında bankaların da konut kredisi vermeye pek yanaşmadığı konuşuluyor. Böyle bir ortamda 800 milyon dolarlık bir projeyi 450 bin metrekare inşaat alanında Piyalepaşa İstanbul adıyla hayata geçiren Adnan Polat, 2017 biterken sektörün durumu ile ilgili temkinli konuştu. Sektörün durumu ile ilgili sorumuza Polat, “Bugüne kadar binden fazla konut projesi bitiren bir gruba soruyorsunuz. 65 yıllık tecrübeyle konuşuyorum. Gayrimenkul sıkıntılı bir dönemden geçiyor” cevabını veriyor. Adnan Polat da gayrimenkul sektöründe sıkıntılı bir dönem yaşandığını kabul ediyor. Fakat Polat bu değerlendirmesinin ardından, “Ancak burada bir parantez açmalıyız” dedi ve ekledi: “Türkiye'ye güvendiğim ve inandığım için yatırım yapmaya devam ediyorum. Arz fazlası belki var ama doğru projelere bakınca öyle değil.

ʻʻ 65 yıllık tecrübeyle konuşuyorum. Gayrimenkul sıkıntılı bir dönemden geçiyor Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat

İYİ PROJE SATIYOR

Öncelikle “Emlak almak için en iyi dönem, çünkü fiyatlar çok geriledi” diyen Polat, iyi projelerin satışında bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti ve kendi projesinden örnek vererek, “İlk etapta 500 daire vardı. 470'ini sattık. Şimdi ikinci etapta 200 dairenin satışına başladık” diyor. Ancak Polat burada fiyatlarda gelinen noktaya dikkat çekiyor. Polat, bu projede yola çıkarken, yani 3 yıl önce, metrekare fiyatlarını 4 bin dolar olarak planladıklarını ancak şu anda 2500 ila 2700 dolar arasında değişen metrekare fiyatlarıyla konut sattıklarını vurguladı.

2000’LERDEN BİR ÖRNEK

İstanbul'un ilk akıllı binasını 1990'ların sonunda Fulya'da yapan Polat, o dönem Polat Towers'ta daireleri 400 bin dolardan satmaya hazırlanırken, önce yaşanan deprem, ardından gelen ekonomik krizler nedeniyle 200 bin dolardan sattıklarını ve projenin bittiği gün daire fiyatlarının yeniden 400 bin dolara çıktığını hatırlatıyor. Polat, “O gün satın alanlar yüzde 100 kazançlı çıktı. 2017 için de durumu aynı görüyorum” diye ekledi.

ʻʻ Gecekondu sahibine 250 bin liralık daire teklif ettim Polat Holding Başkanı Adnan Polat

DÖNÜŞÜMDE HAKSIZLIK ÖNLENMELİ

Herkesin merak ettiği önemli bir konuda bölgedeki gecekondu sahipleriyle yaşanan sorunlar. Adnan Polat, “Dönüşüm projelerinde çok ciddi suistimaller yaşanıyor. Bu soruna devlet çözüm getirmeli. Hak sahibi olanların suistimali ile yatırımcıların suistimalinin üzerine gidilmeli” dedi. Polat, “Devlet, örneğin gecekondu karşılığı 60 bin liralık fiyatı kabul etmeyene bu paranın yüzde 10'unu, yani 6 bin lirayı bankaya yatırıp, çıkarın diyor. Ben bunu da adaletli bulmadım ve Kayabaşı'nda 250 bin lira değerinde daire teklif ettim. Ama bu kez de gecekondu sahibi benim iki çocuğum var, iki daire istiyorum diye geliyor. Bu haksızlık” ifadelerini kullandı.