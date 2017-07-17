Adriana Lima aşkı Metin Hara’nın kitap satışlarına yansıdı mı?

Adriana Lima ve Metin Hara aşkının reklam olup olmadığı tartışması devam ederken, en çok merak edilen sorulardan biri de bu ilişkinin Metin Hara'nın kitaplarına olan ilgiyi ne kadar artırdığıydı. Sozcu.com.tr'nin edindiği bilgilere göre su yüzüne çıkan ilişkinin ardından Hara'nın Yol kitabında sadece 2 bin adetlik bir artış söz konusu oldu.

Son günlerde dünyaca ünlü süper model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündem olan Metin Hara bir anda tüm ülkede tanınır oldu. ‘Aşkın İstilası: Yol' ve ‘Aşkın İstilası: Dem’ adında iki kitabı olan Metin Hara’nın bu birlikteliği kitap satışlarına yansıyıp yansımadığı ise merak konusu oldu.

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Konuyla ilgili olarak ulaştığımız Destek Yayınevi yetkilisinden edindiğimiz bilgilere göre Hara’nın kitaplarında duyulan ilişkinin ardından bir satış patlaması yaşanmadı. Satış rakamlarında olumlu yönde bir gelişmenin bulunduğunu söyleyen yetkili sanıldığı gibi yüksek rakamların söz konusu olmadığını belirtti.

Metin Hara’nın, Aşkın İstilası: Yol kitabının bir ay önce 195 bin adet sattığını belirten yetkili, şuan ki rakamın 197 bin olduğunu belirtti. 2 bin adet bir artış olduğunu söyleyen yetkili bu rakamın, yayınevlerinin, talebin artacağını düşünerek verdikleri siparişler sonucunda ortaya çıktığını söyledi.