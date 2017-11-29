Afetlerden zarar gören çiftçilere iyi haber

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesiyle ilgili açıklamada bulundu. İşte Bakan Fakıbaba’nın yaptığı o açıklama:

“13 Kasım 2017 tarihinde Antalya'nın Demre, Kumluca, Finike, Kaş ve Serik ilçelerinde meydana gelen hortum, fırtına, aşırı yağış ve dolu afetleri nedeniyle tarım alanlarında etkilenmeler meydana gelmişti. Olayın vuku bulmasından sonra hem Bakanlığımız yetkilileri hem de diğer kurumlarımız gelişmeleri yakından takip etmişlerdir. Ben de olay mahalline giderek oluşan hasarları yerinde inceledim ve afetten zarar gören çiftçilerimizle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledim. Hükümet olarak yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve yaraların sarılması için gerekli çalışmaları ilk günden başlattık.

Yaşanan afetle ilgili il ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda, 743 üreticimize ait 1.827 dekar kapalı (sera), 813 dekar açık alan olmak üzere toplam 2 bin 640 dekar alandaki sebze, meyve, narenciye ve zeytin bahçelerinde, 530 arılı kovanda ve 40 ton paketlenmiş narenciyede etkilenme meydana geldiği anlaşıldı.

İl ve ilçe müdürlüklerimizin yanı sıra TARSİM eksperlerimiz de ilk günden itibaren hasar tespit çalışmalarını yoğun ve hızlı bir şekilde yürüttüler. Çalışmalar neticesinde afetten zarar gören sigortalı çiftçilerimize 10 milyon liralık hasar tazminatı ödemesi yaptık.

Başbakanlık Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı da, Antalya Valiliği emrine sigortası olmayanlara ödenmek üzere İl Acil Destek ödeneği gönderdi.

Ayrıca 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde meydana gelen aşırı sıcak, aşırı kar yağışı, aşırı yağış, dolu, don, fırtına, güneş yanıklığı, heyelan, hortum, kırağı, kuraklık, kurt saldırısı, sel, sel-su baskını, şiddetli rüzgâr, yangın ve yıldırım düşmesi gibi afetler nedeniyle toplam 70 ilde, 470 ilçede, 9 bin 146 köyde, 331 bin 604 çiftçiye ait 7 bin 525 da kapalı alan ile 12 milyon 805 bin 153 da açık alan etkilendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca tespiti yapılan yüzde 30 ve üzeri afetten zarar gören üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan “Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı” kapsamındaki borçları yüzde 3 faizle bir yıl ertelenme kararı alındı.

Bu Karar, 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında ülkemiz genelinde meydana gelen ya da gelebilecek diğer tüm afetlerin zararlarının borç ertelemesini kapsamaktadır.

Ülkemiz genelindeki afetlerden etkilenen bütün çiftçilerimizin bu borç ertelemesi imkânından faydalanabilmesi için il/ilçe hasar tespit komisyonlarına ve borçlu olunan Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaat etmeleri gerekiyor.

İklim değişikliği, tarımsal üretimde afetlerle karşılaşma riskini artırmaktadır. Bu sebeple çiftçilerimizin, mağduriyet yaşamamaları bakımından yüzde 50 devlet destekli tarım sigortalarını yaptırmaları önem arz ediyor. Ayrıca TARSİM'in kapsamının genişletilmesi çalışmalarımız devam ediyor.”