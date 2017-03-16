Afrika ve Ortadoğu’da 2 marka ile büyüyor

"pladis'in" Türkiye, MENA ve Orta Asya’dan sorumlu CEO’su Mehmet Tütüncü ile pladis Ortadoğu Başkanı Mert Altınkılıç, bölgedeki yatırım stratejileri hakkında bilgi verdi.

Aydın DEMİR / SÖZCÜ

Türkiye'nin global atıştırmalık şirketi pladis, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da (MENA) Ülker ve Mc Vitie's markalarıyla pazar payını artıracak. Türkiye ve İngiltere olmak üzere iki ana pazarda konumunu güçlendiren şirket, 2019'da MENA Bölgesi'ni üçüncü ana pazarhaline getirmeyi planlıyor.

2016'yı 14.1 milyar liralık brüt satış rakamı ile tamamlayan şirket, bunun yüzde 38'ini Türkiye, MENA ve Orta Asya'da gerçekleştirdi. MENA'nın pladis satışları içindeki payı ise yüzde 7 olarak gerçekleşti. Kuruluş 2019'da bu oranın yüzde 12'ye

yükselmesini bekliyor.

43 YILDIR PAZARDA

43 yıl önce 200 bin dolarlık ihracatla Ortadoğu pazarının kapısını aralayan Ülker, bu pazardaki en güçlü rakibi olan McVitie's ile pladis çatısı altında birleşti ve iki kardeş marka, bölgede liderliği aldı. pladis kuruluncaya kadar birçok Ortadoğu ülkesinde birbirinin rakibi olan Ülker ve McVitie's Yıldız Holding çatısı altında gerçekleştirdikleri güçbirliğiyle global rekabette birlikte, üst sıralara çıkıyor. Bölgede 260 milyon tüketiciye ulaşmayı hedefleyen pladis'in CEO Yardımcısı Mehmet Tütüncü, bölgeye ilişkin

stratejilerini Suudi Arabistan'daki fabrikalarına yapılan basın gezisinde anlattı. Tütüncü, bölgenin lokomotifi Suudi Arabistan ve Mısır'ın oluşturacağını kaydetti. Bu arada pladis'in Türkiye, MENA ve Orta Asya'dan sorumlu CEO'su Mehmet Tütüncü'nün görev alanı genişledi.

Bundan sonraki süreçte pladis CEO Yardımcısı olarak görev yapacak olan Tütüncü, yeni yapılanma sonrasında mevcut görevine

ek olarak G. Amerika, Hindistan ve Pakistan'dan da sorumlu olacak.

PAZARIN YÜZDE 20.1'İNE SAHİP

Suudi Arabistan pazarına ilişkin bilgi veren pladis Ortadoğu Başkanı Mert Altınkılıç ise, “Suudi Arabistan, MENA bölgemizin en büyük pazarı. 2016 yılı itibariyle 140 milyon dolarlık ciroya sahibiz. Ciromuzun yüzde 43'ünü Suudi Arabistan pazarından elde ediyoruz. Ülker pazarda lider ve bisküvi kategorisinde ilk akla gelen marka. pladis, Ülker ve McVitie's ayrı ayrı pazarın birinci ve ikincisi durumunda. İkisi birlikte yüzde 20.1'lik pazar payı ile açık ara lider” dedi.