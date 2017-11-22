Ağaoğlu ile Çinli Evershine stratejik işbirliği anlaşması yaptı

Hong Kong merkezli yatırım şirketi Evershine Group Ağaoğlu Grubu'na ait Akdeniz İnşaat ile inşaat ve gayrimenkul geliştirme konularında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Evershine tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, anlaşma Türkiye’de gayrimenkul geliştirme alanında yatırım fırsatlarının araştırılmasını ve inşaat alanında işbirliği yapılmasını öngörüyor.

Ayrıca Çin anakarasında kurulu sanayi şirketlerinin potansiyel işlere katılması için de çalışmalar yapılması amaçlanıyor.

Ağaoğlu Grubu, Bodrum’da 12 milyon metrekarelik turizm şehri yatırımı için Çinli ve Hong Konglu yatırımcılarla ön protokol imzaladığını Eylül ayında açıklamıştı.

REUTERS