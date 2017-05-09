Aile Bakanlığı’ndan kafa karıştıran iptal

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda son dakika iptalleri gündem oldu. İptal edilen iki büyük ihale listede adı olmayan firmalara verildi.

Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın başında olduğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından açılan ve sonuçlanmasına rağmen daha sonra iptal edilen ihaleler, ortalığı karıştırdı. İhalelerden en önemlileri, bakanlık ve bağlı birimlerinin uçak bilet organizasyonu ile İslam İşbirliği Zirvesi Bakanlar Konferansı organizasyonu oldu.

KAMU YARARI GEREĞİYMİŞ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın uçak, bilet organizasyonu ihalesine, Alabanda, Ultra Turizm, Ceng Turizm, Ayakizi Turizm, Adors Turizm teklif verdi. İhaleyi, en düşük teklifi veren Alabanda firması kazandı. Ancak ihale son dakikada iptal edildi. Daha sonra iş, ihaleye katılan firmalar arasında adı bile olmayan “H.” firmasına verildi.

Bakanlığı karıştıran bir diğer ihale ise, İstanbul'da yapılan “İslam İşbirliği Teşkilatı 6. Bakanlar Konferansı” organizasyonu oldu. Bu ihaleye de, Serenas, Zed, Visitur, VİP, Altus, SCK, Simas, Aron, Flap, Ultra ve Alabanda firmaları katıldı. Ancak bu ihale de, diğer ihale gibi son dakikada iptal edildi ve 2.4 milyon liraya, listede adı olmayan “B.” adlı firmaya verildi.

Katılımcı firmalara, “organizasyonun iptal edildiği gerekçesi”yle ihalenin iptal edildiği iletildi. Ancak daha sonra organizasyonun iptal edilmediği, aynı tarihte yapıldığı ve ihaleye dahi girmeyen firmaya verildiği belirlendi.

BAKANLIK: KAMU YARARI SÖZ KONUSU

Aile Bakanlığı yetkilileri ise SÖZCÜ'ye “İptaller kamu yararı gereği yapılmıştır. Kamu kaynaklarını daha doğru kullanma amacıyla hareket edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucu, daha düşük fiyat veren firmalar tercih edilmiştir'' açıklaması yaptı.