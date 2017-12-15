Airbus CEO’su Nisan 2019’da ayrılıyor

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden olan Airbus, 59 yaşındaki CEO Tom Enders'ın 2019'da istifa edeceğini açıkladı.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, CEO Tom Enders’in Nisan 2019’da istifa edeceğini açıkladı.

Şirket, Enders’ın Airbus ve savunma şirketi EADS’in yönetiminde 14 yıl boyunca bulunduğunu söyledi.

59 yaşındaki Enders, Airbus’un “2020’ler için yeni zihinlere” ihtiyacı olduğunu söyledi ve geri kalan zamanını sorunsuz bir geçiş sağlamak ve şirketin etik ve uyum programlarını güçlendirmek için kullanacağını açıkladı.

Ayrıca, önümüzdeki Şubat’ta istifa edecek olan ticari uçak bölümünün başkanı Fabrice Bregier da ayrılıyor.

Fabrice Bregier halen Airbus Helikopterleri’nin CEO’su olan Guillaume Faury’nin yerine geçecek.

Airbus geçen yıl 67 milyar euro (79 milyar dolar) ciroya yaptı ve dünya çapında 134 bin personel istihdam ediyor.