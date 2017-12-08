Akaryakıt zamları uçağa olan talebi arttırdı

Son aylarda üst üste gelen akaryakıt zamları, otobüs bileti fiyatlarının artmasına neden oldu. Durumdan muzdarip olan vatandaş ise çözümü uçakla seyahat etmekte buldu. Kampanyalı fiyatlar ya da erken rezervasyonlar ile neredeyse otobüs bileti seviyesine gelen uçak biletleri, bu anlamda vatandaş için bir çözüm yolu oldu.

İHA

Milyonlarca kişinin şehirlerarası yolculuk yaptığı günümüzde, ülkemizin ulaşım yolları da farklı konular ile ön plana çıkıyor. Özellikle de otobüs yolculuğu ile uçak yolculuğunun kıyaslandığı son dönemlerde, vatandaşlar hem daha hızlı, hem de daha konforlu olduğu için uçak yolculuğunu tercih ederken, bilet fiyatlarının da neredeyse aynı seviyelere gelmesi vatandaşların havayolu firmalarına olan taleplerini iyice arttırdı.

HEM UYGUN, HEM HIZLI, HEM KONFORLU

Önceki yıllarda uçak biletleri ile otobüs biletleri fiyatları arasında çok yüksek farklar olduğu için insanların otobüs yolculuğu yapmaları son derece normal karşılanmaktaydı. Seyahat edeceklerin yapacakları yolculuğun süresine, yolun durumuna ya da konforlu bir yolculuk olup olmamasına bakmaksızın otobüs ile seyahat ettiği ortadaydı. Ancak bugün, son derece artan akaryakıt fiyatlarının otobüs bileti fiyatlarını doğrudan etkilemesi ile uçak yolculukları çok daha popüler bir hale gelmiş durumda. Hem daha uygun, hem de daha hızlı ve konforlu olan uçak yolculukları Türkiye’nin her bölgesinden oldukça rağbet görmekte.

İNTERNET’TEN ALINAN BİLETLER DAHA UYGUN

Otobüs ile saatlerce süren yolculuklar yerine gidecekleri yerlere uçak ile çok daha kısa sürede ulaşan insanlar, aynı zamanda fiyat olarak da avantaj sağlamanın yollarını arıyorlar. Ucuz uçak bileti alabilmek için web sitelerine göz atan, havayolu firmalarının uçuş tarifelerini takip eden vatandaşlar, artık otobüs bileti ile uçak bileti fiyatları arasında büyük bir fark olmadığı için tercihlerini havayolu firmalarından yana kullanıyorlar.

VATANDAŞ UÇAK BİLETİ FİYATLARINDAN MEMNUN

Gidecekleri yerlere olan otobüs ve uçak seferlerini sorgulatan müşterilerinin bilet fiyatlarının yakın olması durumunda genelde havayollarını tercih ettiklerini belirten www.biletler.com Müşteri İlişkileri Yöneticisi Yasin Canlı, havayolu firmalarının rekabetinden doğan indirimli fiyatların kimi zaman otobüs bileti fiyatlarından daha uygun olmasına hız ve konforun da eklenmesiyle bu durumun seyahat edenler tarafından kaçırılmayacak bir fırsat olarak değerlendirildiğini belirtti.

İstanbul ile Antalya arasında otobüs yolculuğu yapmanın bedelinin, aynı yolu uçakla gitmenin bedelinden çok daha pahalı olduğunu belirten Canlı, zamandan kazanan; konforu yakalayan ve çok daha kaliteli bir yolculuk yapan vatandaşların da hal böyle olunca otobüsle yolculuk yapmaktan ziyade uçakla seyahat etmeyi ön plana çıkardığını söyledi.