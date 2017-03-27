Akbank’tan sistemsel arıza açıklaması

Akbank'ta bu sabah saatlerinden itibaren yaşanan ve şube, ATM, mobil, internet şubesi gibi kanallardan işlemlerin yapılmasını engelleyen sistemsel arıza giderildi.

Akbank'ta bu sabah saatlerinden itibaren yaşanan ve şube, ATM, mobil, internet şubesi gibi kanallardan işlemlerin yapılmasını engelleyen sistemsel arıza giderildi.

Banka yaptığı açıklamada, “Sistemlerimizde geçici olarak yaşanan yavaşlama ve kesintiler giderilmiştir. Hizmetlerimiz tüm kanallarımızda devam etmektedir” denildi.

Bugün sabah erken saatlerde Akbank’ın şube, ATM, mobil, internet şubesi gibi kanallardan işlemlerin yapılamadığı ve POS cihazlarının çalışmadığı belirtilmiş, Akbank teknik sebeplerle banka içi sistemlerde geçici kesintiler yaşandığını duyurmuştu.

Konuya yakın bir bankacı “Sabah saatlerinden itibaren işlem yapılamıyor. Geniş çaplı bir sorun var. ATM’ler, mobil, internet, şubeler, POS’lar çalışmıyor” dedi.

Sistemlerimizde geçici olarak yaşanan yavaşlama ve kesintiler giderilmiştir. Hizmetlerimiz tüm kanallarımızda devam etmektedir. — Akbank (@Akbank) March 27, 2017

‘GENİŞ ÇAPLI BİR SORUN VAR’

Bir başka konuya yakın kaynak ise “Geniş çaplı bir sorun var. Bankada hiçbir sistem çalışmıyor” dedi. Öte yandan sosyal medyada da bankadan işlem yapılamadığına ilişkin çok sayıda tepki yer aldı.

Akbank’ın 2016 faaliyet raporunda, bankanın 15 milyonun üzerindeki müşterisine hizmetlerini, geleneksel dağıtım kanalları olan şubelerin dışında, Akbank direkt internet, Akbank direkt mobil, çağrı merkezi, yaklaşık 4,200 ATM, 460,000’den fazla POS terminali ve diğer kanallar aracılığıyla verdiği bilgisi yer alıyor.

Akbank geçen yıl sonunda uluslararası bir şebekenin tüm dünya bankalarına yaptığı bir Swift yurtdışı para transfer sistemleri saldırısına kendisinin de maruz kaldığını; saldırı nedeniyle bankanın maruz kalabileceği azami risk tutarının 4 milyon dolar seviyesinde olduğunu açıklamıştı.

REUTERS