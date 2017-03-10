Ali Baba’dan sahteciliğe karşı mücadele çağrısı

Dünyada yaygın olarak kullanılan e-ticaret sitesi Ali Baba'nın kurucusu Jack Ma, Çin'de sahte mal üretimine karşı yasal mücadele çağrısı yaptı.

Dünyada yaygın olarak kullanılan e-ticaret sitesi Ali Baba'nın kurucusu Jack Ma, Çin'de sahte mal üretimine karşı yasal mücadele çağrısı yaptı.

Sahte malların Çin’de yenilikçiliği öldürdüğünü vurgulayan Ali Baba’nın kurucusu Jack Ma, hükümete sahteciliğe karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Jack Ma, halen ekonomi gündemiyle çalışmalarını sürdüren Çin Ulusal Halk Kongresi’ne (ÇUHK) yaptığı çağrıda, beş yıl önceki içkili araç kullanmaya karşı çıkarılan sert yasal önlemleri hatırlatarak, aynısının sahte mallar için de uygulanmasını istedi.

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ÖNCÜLÜK ETME ŞANSI AZALDI

Çin’in Twitter’ı olarak bilinen Sina WeiBo platformundan ÇUHK’a seslenen Jack Ma, sahte mal satışının yaygın olmasının, caydırıcı cezai yaptırım eksikliğinden kaynaklandığını vurguladı. Ma, bu durumun dünyada Çin’e kötü şöhret verdiğini ve ülkenin yenilikçiliğe öncülük etme şansının azaldığını söyledi.

ʻʻ Ali Baba sahteciliğe karşı savaşıyor. Alibaba'nın kurucusu Jack Ma

Jack Ma mesajında, “Sahtecilik inovasyona, çalışkanlığa, dürüst insanlara ve ülkenin geleceğine büyük zarar veriyor. Çin’de sahte mallar çok uzun zamandan beri yaygın, özellikle kırsal kesimde. Ali Baba sahteciliğe karşı savaşıyor” dedi. Ali Baba Group adına da bir hafta önce hükümete benzer bir çağrı yapılmıştı. Ali Baba’nın Amerika’daki “Kötü Şöhretli Piyasalar” listesine tekrar düşmesinden sonra gelen Jack Ma’nın bu çağrısı, şirketin adını temizlemek için yaptığı çabaların sonuncusu.

Ali Baba Samsung, Huawei, Louis Vuitton ve Mars gibi dünyaca tanınmış markaların da işbirliğiyle “Sahteciliğe Karşı İşbirliği” çalışmasını başlattı. Bu çalışmanın hedefi de “Ali Baba’nın online platformunda sahteciliği engellemek” olarak belirlendi.

DHA