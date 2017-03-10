Ali Baba’dan sahteciliğe karşı mücadele çağrısı

Sahte malların Çin’de yenilikçiliği öldürdüğünü vurgulayan Ali Baba’nın kurucusu Jack Ma, hükümete sahteciliğe karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
Jack Ma, halen ekonomi gündemiyle çalışmalarını sürdüren Çin Ulusal Halk Kongresi’ne (ÇUHK) yaptığı çağrıda, beş yıl önceki içkili araç kullanmaya karşı çıkarılan sert yasal önlemleri hatırlatarak, aynısının sahte mallar için de uygulanmasını istedi.
Çin’in Twitter’ı olarak bilinen Sina WeiBo platformundan ÇUHK’a seslenen Jack Ma, sahte mal satışının yaygın olmasının, caydırıcı cezai yaptırım eksikliğinden kaynaklandığını vurguladı. Ma, bu durumun dünyada Çin’e kötü şöhret verdiğini ve ülkenin yenilikçiliğe öncülük etme şansının azaldığını söyledi.
Ali Baba Samsung, Huawei, Louis Vuitton ve Mars gibi dünyaca tanınmış markaların da işbirliğiyle “Sahteciliğe Karşı İşbirliği” çalışmasını başlattı. Bu çalışmanın hedefi de “Ali Baba’nın online platformunda sahteciliği engellemek” olarak belirlendi.
DHA