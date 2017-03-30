Ali Koç Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Ali Koç Yapı Kredi Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Banka duyuruyu KAP üzerinden yaptı.

İşte Yapı Kredi’den KAP’a yapılan açıklama

Bankamızın 28.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu’muzun 29.03.2017 tarihli kararı ile;

-Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sn. Yıldırım Ali Koç’un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Sn. Carlo Vivaldi’nin seçilmelerine,

-Evvelce Murahhas Üyeliğe atanmış bulunan Sn. H. Faik Açıkalın ve Sn. Niccolò Ubertalli’nin Murahhas Üye olarak göreve devam etmelerine karar verilmiştir.

1944 yılında bireysel müşterilere hizmet verme odaklı olarak kurulmuş Yapı Kredi Bankası aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük 4. özel bankası konumunda.

ALİ KOÇ KİMDİR?

Ali Y. Koç, yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi'nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) yüksek lisans programıyla sürdürdü. İş hayatına 1990'da American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı ile başladı ve 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası'nda Analist olarak çalıştı. 1997 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başlayan Kç, 2010 yılına kadar Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı, Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulundu.

Ocak 2008 tarihinden bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Şubat 2016'da Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Koç, aynı zamanda, birçok Koç Grubu şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapıyor. Ayrıca Koç, URAK – Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği'nde Başkan, 1907 Fenerbahçe Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Endeavor Derneği'nde ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Ayrıca Bank of America, Harvard Üniversitesi ve CFR'da Global Danışma Kurulu Üyesi. Ali Y. Koç aynı zamanda Koç Finansal Hizmetler Yönetim Kurulu Başkanı.