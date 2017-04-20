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Almanlar Türkiye’de tatil yapmak istemiyor

 Türkiye’de yapılan anayasa değişikliği referandumu sonrasında Almanlar, Türkiye’de tatil yapmaktan imtina ediyor.

19:0620 Nisan 2017
Ekonomi
Almanlar Türkiye’de tatil yapmak istemiyor
 Türkiye’de yapılan anayasa değişikliği referandumu sonrasında Almanlar, Türkiye’de tatil yapmaktan imtina ediyor.

Focus dergisi için Emnid araştırma şirketi tarafından yapılan ve sonuçları bugün açıklanan son ankete göre, Almanların yüzde 82'si artık Türkiye'ye seyahat etmek istemiyor. Katılımcıların yüzde 16'sı ise, Türkiye'ye tatil için gideceğini belirtiyor.

Emnid araştırmasına göre, Alman kadınları erkeklere oranla Türkiye'ye gitmek konusunda daha katı. Alman kadınların yüzde 87'si Türkiye'ye gitmek istemediğini beyan ederken, bu oran erkeklerde yüzde 77 seviyesinde bulunuyor.

Emnid araştırmasının Almanya’da salı ve çarşamba günleri toplam 1004 kişi arasında yapıldığı kaydedildi.

DHA

Son güncelleme: 19:0820.04.2017
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