Almanya bütçesi 6.2 milyar euro fazla verdi

Almanya'nın derdi büyük... Ülke 6.2 milyar euroluk bütçe fazlasının nasıl harcayacağını kara kara düşünüyor. Türkiye ise 2016'da bütçe 29 milyar TL'lik bütçe açığı verdi.

Almanya'nın derdi büyük... Ülke 6.2 milyar euroluk bütçe fazlasının nasıl harcayacağını kara kara düşünüyor. Türkiye ise 2016'da bütçe 29 milyar TL'lik bütçe açığı verdi.

Almanya'da politikacılar geçen yıldan kalan 6.2 milyar Euro'luk federal bütçe fazlasının nasıl harcanacağı üzerine tartışmaya tutuştu. Muhafazakarlar vergi indirimi ve borçların ödenmesi, solcular ise altyapı ve eğitim yatırımı için bastırıyor.

Almanya Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, federal bütçe 2016'da 6.2 milyar Euro fazla verirken, Alman ekonomisi artan iç talebin ve mültecilere yapılan kamu harcamalarının etkisiyle yüzde 1.7'lik büyüme tahminini 0.2 puan aştı. Federal hükümetin yanı sıra, eyalet ve yerel yönetim bütçeleri hesaba katıldığında bütün bütçe fazlalıkları toplamı 19 milyar Euro'yu buldu. 2015'te federal bütçe fazlası 12.1 milyar Euro olarak kaydedildi.

‘ŞİMDİ VERGİ KESİNTİSİ ZAMANI’

Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyesi Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, parayı 1.27 trilyon Euro düzeyindeki dış borcu azaltmak için kullanmak istediğini söyledi. Bavyera eyaletinin Hristiyan Demokrat çizgideki Maliye Bakanı Markus Soder ise, “Vatandaşlara bir kısmını geri vermeliyiz. Düşük faiz oranları ve yükselen enflasyon göz önüne alınınca, şimdi vergi kesintisi zamanıdır” dedi.

Hükümetin küçük ortağı Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Sigmar Gabriel, “para istiflemek yerine yatırımlar yapılması gerektiğini” söylerken, SPD Genel Sekreteri Katarina Barley ise paranın okullara, köprülerin tamirine ve internetin hızlandırılmasına aktarılmasını istedi.