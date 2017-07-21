Almanya krizi ekonomiye yansır mı? Bakan Zeybekci’den önemli açıklamalar

Türkiye ile Almanya arasında yaşlanan siyasi krizin ekonomiye yansımaları merak edilirken, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den konuya ilişkin açıklama geldi. Bakan Zeybekci yaptığı açıklamada krizin geçici olduğunu ve ekonomilere kalıcı hasar verecek sözleri söylerken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin, Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Türkiye-Almanya krizi geçicidir, ekonomilere kalıcı hasar verecek sözleri söylerken dikkat edilmeli, Almanya kastı aşan sözleri tekrar gözden geçirmeli. Türk hukuku, Alman aktivist ile ilgili süreci kısa sürede sonlandıracaktır, herkes yaptığının sonucuna katlanacaktır. Türk makamlarının Almanya’ya Gülen ile bağlantılı Alman şirketlerinin isimlerini verdiği iddiası doğru değil, bunlar asparagas haber; bu kayıtların tutulduğu bakanlık olarak söylüyorum.

İLGİLİ HABER Son dakika... Alman şirketleri Türkiye'ye yatırımı durdurabilir

Ülkelerin ekonomik yaptırım gibi şeyleri yapması fiziken mümkün değil, bu nedenle Türk-Alman ilişkilerinin etkileneceğini sanmıyorum. Alman vatandaşları için Türkiye’ye seyahat uyarısı yapılması yönündeki açıklamalar talihsizdir, turizmde kayda değer bir etkilenme öngörmüyorum. Türkiye turizmde 2017 yılında, 2012’de yakaladığı zirveyi geçecek diye düşünüyorum. Türkiye’deki tüm Alman yatırımları %100 Türk hükümeti, devleti, hukuku ve kanunlarının garantisi altında. Almanya ile yaşanan kriz nedeniyle GB güncellenmesinin etkileneceği yönündeki açıklamaları Almanya kendi adına yapıyor, süreç ilerledikçe bu sözler yeniden değerlendirilecektir.

İNŞAAT DEMİRİNDE VERGİ İNDİRİMİ HER AN OLABİLİR

İnşaat demirinde gümrük vergisinin düşürülmesiyle ilgili bakanlar kurulu imzaları tamamlandı, her an yayınlanabilir. İnşaat demiriyle ilgili gümrük vergilerinin düşürüleceği haberinin gelmesiyle şimdiden fiyatlar normale dönüyor; yeni oran yüzde 15 gerekirse yüzde 10 olabilir. Gıda ithalatıyla ilgili müdahale şimdilik söz konusu değil, ihtiyaç olursa gereğini yaparız. Yatırımlara özel teşvik sistemine ilişkin yılsonundaki hedefimiz 60 milyar TL. Yatırımlara özel teşvik sistemi ile ilgili hem yerli yatırımcılar hem de dünyadaki dev şirketlerle görüşüyoruz, güzel sonuçlar alacağız. Yatırımlara özel teşvik sistemi ile petrokimya sektöründe bir Türk şirketinin 4 milyar dolarlık yatırımı için birkaç nokta kaldı; bu yıl sonuç noktasına gelebilir.

PİYASALARI ÇOK FAZLA ZORLAYAMAZSINIZ

Faizler olması gerekenden yüksek, TCMB’nin bununla mücadele gücü ve hareket alanı var; ortam olgunlaştığında gerekli adımları atmaktan çekinmeyecektir. Piyasaların şu anda faizle ilgili güçlü bir aşağı yöneliminin başlamadığını, bir direnç noktasında olduğunu görüyoruz. TCMB ve hükümetin işbirliğiyle paranın maliyetinin düşürülmesiyle ilgili hangi adımların atılacağını söyleyemem ama öyle bir iklim olacak ki adımlar atılacak. (Faizlerin düşürülmesiyle ilgili) piyasaları çok fazla zorlayamazsınız, elimizdeki imkanlar belli. (Faizlerin düşürülmesiyle ilgili) mevduatın ve kredinin üzerindeki kamu maliyetine bakılmalı, ben orada iyileştirme yapılabileceğini görüyorum. (Mevduat faizlerin düşürülmesi için) yapılacak iyileştirmede kullanılacak araç karşılık oranları ve vergilerin düşürülmesi olabilir.