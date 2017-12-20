Altın fiyatları 20 Aralık: Altında son durum ne? İşte altın fiyatları…

Geçtiğimiz günlerde rekordan rekora koşan altın fiyatlarının ateşi söndü ve yatay bir seyir izlemeye başladı. Yatırımlarını şekillendirecekler ve hediye olarak altın alacaklar altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Aralık tarihili güncel fiyatlar...

Bundan bir süre önce rekorlardan rekora koşan altın fiyatlarında yatay bir hareket devam ediyor. Yatırımlarını altın üzerine planlayan vatnadaşlar için çeyrek gram ve diğer altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 20 ARALIK

Altın yatırımcısı altının fiyatını merak ediyor. Yatırım için, düğünler, doğumlar için yapılan merasimlerin kültürümüzde bir parçası haline gelen altın ne kadar oldu? Birçok kişinin bütçesine uygun olarak gündemde yer alan çeyek altın ve gram altın fiyatları haberimizde. Bir düşen bir yükselen altın fiyatları bugün ne durumda? Günün çeyrek ve gram altın fiyatlarına dair detaylar şu şekilde…

GÜNÜN ALTIN FİYATLARI

İlgiyle araştırılan 17 Aralık 2017 gününün altın fiyatları şu şekilde; Çeyrek altında günün fiyatları alış 249,25 olarak belirlenirken satış ise 255,48 olarak belirlendi. Gram altın fiyatları ise 155,7830 lira olarak gözüküyor.