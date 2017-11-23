Altın fiyatları: 23 Kasım Perşembe çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum…

23 Kasım 2017 altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı haberimizde. Altın fiyatları güne bugün biraz daha durgun başladı Son günlerde çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında önemli bir artış yaşanıyor. Dolar ile beraber sürekli yükselişte olan altın güne 162-163 lira aralığında başladı. Peki bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Kasım 2017 altın fiyatları...

23.11.2017 Perşembe altın fiyatları haberimizde. Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Hem yatırım yapmak isteyenler hem de hediye olarak altın almak isteyenler bu sorunun yanıtını merak ediyor. Bu ay yatırımcısını sevindiren altın hediye almak isteyenlerin ise elini yaktı. Daha sonra yükseliş seyrine devam eden altın fiyatları bugün yükseldiği yerde kalmış gibi görünüyor. Kasım ayının son haftasında rekor kıran altın fiyatlarında son durum şöyle;

GRAM ALTIN NE KADAR?

162,70 liradan alınırken, 162,77 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 260,43 liradan alınırken 266,94 liradan satılıyor. Yarım altın da 520,85'den alınırken 533,87 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Cumhuriyet altını ise 1084,17 liradan alınıp 1100,56 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1046,55 liradan alınırken 1080,05 liradan satılıyor.

TÜRKİYE’DE YATIRIM YAPILAN ALTIN ÇEŞİTLERİ HANGİLERİ?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN AYARI

Altının kimyadaki saflığı “yüzde” ile, mücevhercilikteki saflığı ise “karat” veya “ayar” terimleriyle ifade edilir. Buna göre 24 ayar (veya karat) altın %100 saf altını, 22 ayar ise %91,6 saf altını ifade etmektedir. 22 ayar altının %8,4’ü diğer metaller ile tamamlanmıştır. Altına gümüşün ilavesi yeşilimsi, nikel ve platinin ilavesi beyaz, çinkonun ilavesi sarı, ve bakır ilavesi de bakır miktarına göre sarıdan kırmızıya kadar değişen renkler kazandırılabilir.

%100 saf altın doğada bulunmayıp, en saf altın binde 999,9 saflıktadır. 18 ayar altın %75,14 oranında, 14 ayar altın %58,5 oranında altın içerir. Tamamlayıcı metalin gümüş ağırlıklı olması durumunda kuyumculuk sektöründe yeşil altın denilen, halk arasında sarı altın denilen renk yakalanır. Tamamlayıcı metalin bakır ağırlıklı olması durumunda kırmızı altın denilen renk yakalanır. Beyaz altın ise beyaz renge yakın çeşitli metallerin tamamlayıcı olarak kullanılmasıyla ortaya çıkar. Beyaz altın, üretim sonunda kirli beyaz bir renge sahiptir, Rodyum kaplanmasıyla tam beyaz renge kavuşur.