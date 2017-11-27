Altın fiyatları 27 Kasım: Çeyrek, gram altın fiyatları! Altın yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor…

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna cevap arayan vatandaşlar, altının fiyatının yükselmesi ve düşmesi konusundaki detayları araştırıyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, altın yatırımcısının yüzü gülüyor. İşte 27 Kasım tarihli altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları ne durumda? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar yükseldi? Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın ilgilendiği, çeyrek altın, gram altın fiyatları 27 Kasım tarihinde şu şekilde; Çeyrek altında günün fiyatları alış 261,82 olarak belirlenirken satış ise 268,36 olarak belirlendi. Gram altın fiyatları ise 163,6000 lira olarak gözüküyor.

ALTIN NEDEN ÇOK DEĞERLİ BİR MADEN?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.