Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatları… Altında rüzgar tersine mi döndü? 10 Aralık

Altın fiyatlarının geçtiğimiz haftalardaki yükselişi yavaş yavaş durdu ve altın adım adım düşüşe geçti. Çeyrek ve gram altında en son fiyatlar ne durumda? Altın yatırımcısının merak ettiği soruların başında altın tekrar yükselecek mi sorusu geliyor... İşte büyük bir heyecanla takip edilen altın fiyatlarından son gelişmeler...

Altın fiyatlarının seyir yönü değişti, altını bulunanlar ve altın almayı planlayanların altın fiyatlarına olan ilgisi arttı. Geçtiğimiz günlerde rekordan rekora koşan altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor, peki çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında günün fiyatları alış 246,50 olarak belirlenirken satış ise 252,66 olarak belirlendi. Gram altın fiyatları ise 154,0400 lira olarak gözüküyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN ÇOK DEĞERLİ BİR MADEN?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.