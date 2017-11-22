Altın fiyatları evlilikleri vurdu

Altın fiyatlarındaki artış Batman’da düğünleri etkiledi. Altın alamayan gençler ise evlilik umutlarını başka bahara bıraktığını söyledi.

Batman Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde önceki yıllara göre kentte evlenen çift sayısında düşüş yaşandığı öğrenildi. 2016 yılında yaklaşık 3 bin 400 çift evlenirken 2017 yılında ise bu sayının 2 bin 700 dolayında olduğu belirtildi. Kentte evlenen çiftlerin sayısında düşüş yaşanmasının nedenini döviz ve altın fiyatlarının yükselmesine bağlayan kuyumcu esnafı Mehmet Can Tunç, evlenmek isteyen gençlerin altın fiyatlarını öğrendikten sonra hayallerini başka bir bahara bıraktığını söyledi.

“VATANDAŞ ALTIN ALAMIYOR”

Döviz ve altın fiyatlarının uçtuğunu ifade eden Mehmet Can Tunç isimli kuyumcu, esnafın siftahsız günler geçirdiğini söyledi. Tunç, “Dolar fiyatları uçmuş bir vaziyette. Altın fiyatı tarihin en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Bu durum devam ettikçe milletin alım gücü de düşüyor. Fiyatlar çok yüksek ve millet altın alamıyor. Bir belirsizlikler var ve sınırlarımızda dolaşan belirgin olmayan şeyler dönüyor. Enflasyon verileri de yüksek çıktı. Haliyle piyasa tedirgin ve altın fiyatları da çok yüksek durumda. Gecen sene Batman'da evlenen çift sayısı yaklaşık 3 bin 500 iken bu sene 2 bin 700 civarlarında ve bir düşüş olmuş. Milletin alım gücü olmadığı için insanlar evlilik yolunda sıkıntılar çekiyor. Gençler evlenemiyor. Umutlar başka bir bahara kaldı gençler için. Piyasa çok durgun bazen esnaf siftahsız günler geçiriyor” dedi.

“DÜĞÜNLERE GİDEMİYORUZ”

Evlenmek istediğini belirten ancak altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı yeterli gücü olmadığı için evlenemediğini söyleyen İbrahim Özsunar isimli vatandaş, altın fiyatları yükseldikçe umutlarının yıkıldığını belirtti. Özsunar, “Evlenemiyoruz, altın, dolar ve euro çok yüksek. Onun için evlilik hayalimiz iptal oluyor. Ben evlilikten bahsedince babam beni evlatlıktan reddetmeye yakın bir karar kaldı. Adam bu kadar bunalmış. Korkuyor evlendirmekten. Geçen sene daha çok düğüne gidiyorduk. Bu sene bayağı bir düşüş var. Gidemiyoruz, halay çekemiyoruz. Şuan ki düğünlere de gitmeye korkuyoruz. Ailelerimiz kalabalık. Her sene bir iki kişi evlense benim 4 aylık kira paramdır. Şikayetçiyiz bu durumdan. Umutlar yıkıldı. Umutlarımız bir başka bahara kaldı” şeklinde konuştu.