Altın fiyatları ne durumda? Altında yükseliş trendi… Çeyrek aldın, gram altın fiyatları 29 Kasım

Altın fiyatlarındaki yükseliş, altın yatırımcısını ve yatırımlarını altına göre programlayacakları heyecanlandırdı. Altın durmaksızın yükselirken, sık sık altında rekor haberleri geliyor. İşte günün çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatları...

Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyenlerin gündemindeki ilk maddelerden biri altın fiyatları. Altındaki yükseliş trendi sürekli altın fiyatlarının yeni rekorlar kırmasına neden oluyor, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bu noktada en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki altın fiyatları ne durumda?

29 KASIM GÜNÜN ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altında günün fiyatları alış 263,27 olarak belirlenirken satış ise 269,85 olarak belirlendi. Gram altın fiyatları ise 164,6520 lira olarak gözüküyor.

ALTIN NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.