Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek altın ne kadar oldu?

Dolar/TL'nin 3.72'yi aşarak tarihi seviyesini görmesiyle altının gramı 141, çeyrek altın ise 232 lira oldu.

Uluslararası piyasada spot altın fiyatlarındaki düşüş seyrine karşın Kapalıçarşı’da 24 ayar altının gramı 141 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın ise 232 liradan alıcı buluyor. 2 Ocak tarihinde altının gramı 130 TL’ye, çeyrek altın ise 223 TL’ye alıcı buluyordu. Böylelikle bir haftada çeyrek 9 TL, gram altın ise 11 TL birden yükseldi.

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk sozcu.com.tr’ye dolar/TL’deki yükselişin altın fiyatlarını da etkilediğini söyledi. Yıldırımtürk, Meclis’teki Anayasa görüşmeleri, Ocak ayında her yıl yapılan dolardaki yatırımcıların pozisyon kapatmaları ve küresel piyasadaki gelişmelerle doların TL karşısında tarihi seviyeye yükseldiğini belirterek bu duruma paralel yurtiçinde altın fiyatlarının da arttığını ifade etti. Yıldırımtürk yatırımcılar için 10 gün kadar beklemelerini, kurdaki sakinleşme ile pozisyon almalarını tavsiye etti. Uluslararası piyasada ise spot altının onsu 1177 dolardan işlem görüyor.