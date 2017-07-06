Altın fiyatlarından kötü haber! Çeyrek altın…

6 Temmuz altın fiyatları belli oldu. Son gelen rakamlara göre; elindeki altını bozmak isteyenlerin beklemesi gerekiyor. Altın fiyatları Mayıs ayından beri ciddi bir yükseliş göstermedi. İşte son rakamlar...

Altın fiyatları yaklaşık 2 aydır düşüş yaşıyor. Elindeki altını bozdurmak isteyenlerin gözü kulağı yükseliş haberlerinde. Ancak altının geçtiğimiz ay başında yukarı doğru ivmesi günlerle sınırlı oldu.

Nisan ayında 154 liradan alıcı bulan gram altın dünü 142.29 ile kapattı. Yatırımcılar altın satmanın değil almanın zamanı olduğunu söylüyor.

Kapalıçarşı'da bugün (06 Temmuz 2017) çeyrek altın 232,85 liradan satılırken altının gramı ise 142.42 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarını tahmin edebilmenin en sağlıklı yolu geçmiş altın fiyatlarının seyrini izlemektir. Konu ile ilgili uzman ve analist görüşleri de doğru karar vermekte yardımcı olabilir

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ALTIN FED SONRASI KAZANCINI KORUDU

Altın fiyatları, Fed’in son toplantısının tutanaklarının yetkililer arasında bilançonun ne zaman küçültülmeye başlanacağı ve düşük enflasyon ortamında politika stratejisine nasıl yaklaşılacağı konusunda görüş ayrılığı olduğunu göstermesinin ardından sakin bir seyir izledi.

Bloomberg’de yer alan habere göre; spot altın, Kuzey Kore’nin füze denemesinin ardından hem Salı hem de Çarşamba günü yüzde 0.3 artmasının ardından, yüzde 0.1 gerileyerek, Singapur saati ile 10:55’te ons başına 1,226.33 dolarda kaldı.

Singapur’da IG Asia analisti Jingyi Pan, “Piyasada farklı görüşlere ilişkin ‘karışık algılama’ fiyatların yatay seyretmesine neden oluyor,” dedi ve “Altın fiyatları konsolidasyon sürecinde ve bu trend ABD istihdam verisi öncesi devam edebilir” şeklinde görüş bildirdi.

Çin’de Şanghay Altın Borsası’nda işlem gören yüzde 99.99 saflıktaki altının gram fiyatı yüzde 0.1 yükselerek 270.30 yuana çıktı ve Şubat ayından bu yana en düşük kapanış seviyesi yakınındaki seyrini sürdürdü.