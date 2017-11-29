Altından tarihi rekor! 29 Kasım çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar? Çarşamba günü güncel altın fiyatları

29 Kasım 2017 güncel altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün yükselişte. Siyasi gerilim altın fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Peki bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Çarşamba günü gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? 29.11 2017 Çarşamba Gram altın ne kadar?

29.11.1017 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. 29 Kasım 2017’de altın geçtiğimiz günlere oranla yükselişte. Bu dönem durgun altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 165-166 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise gram altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

165,18 liradan alınırken, 165,24 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 264,26 liradan alınırken 270,87 liradan satılıyor. Yarım altın da 528,52’dan alınırken 541,73 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1085,98 liradan alınıp 1102,40 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1048,04 liradan alınırken 1081,59 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.