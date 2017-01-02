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Anadolu Ajansı’na ‘fiyat güncellemesi’ tepkisi

Sosyal medyada vatandaşlar zam haberlerini veriş üslubundan dolayı Anadolu Ajansı'na (AA) tepki gösterdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ücretinin 7 TL'ye çıkarılmasını 'fiyat güncellemesi' olarak duyuran ajans İzmir'de toplu taşıma ve suya yapılan zamları 'zam' başlığı ile duyurdu.
Sozcu.com.tr
10:162 Ocak 2017
Ekonomi
Anadolu Ajansı’na ‘fiyat güncellemesi’ tepkisi
Sosyal medyada vatandaşlar zam haberlerini veriş üslubundan dolayı Anadolu Ajansı'na (AA) tepki gösterdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ücretinin 7 TL'ye çıkarılmasını 'fiyat güncellemesi' olarak duyuran ajans İzmir'de toplu taşıma ve suya yapılan zamları 'zam' başlığı ile duyurdu.

2016 birbirinden acı olaylar ve zamlarla veda etti. Yılın en son zammı ise İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitleri ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’ne yapıldı. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’ndeki geçiş ücretleri 4.75 TL’den 7 TL’ye çıkarıldı. Devletin Resmi Ajansı Anadolu (AA) Ajansı bu haberi 31.12.2016 tarihinde okurlarına ‘Otoyol ve boğaz köprüleri geçiş ücretlerinde güncelleme’ başlığı ile duyurdu.

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İzmir Belediyesi de 16.12.2016 tarihinde toplu taşıma ücretlerine yüzde 8.3 zam yaptı. Zamla birlikte tam bilet 2.60 TL, öğrenci 1.50 TL oldu. Anadolu Ajansı bu haberi ise okurlarına ‘İzmir’de ulaşıma zam’ başlığı ile duyurdu.
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İzmir’de daha önce suya yapılan zam da Anadolu Ajansı tarafından ‘fiyat güncellemesi’ başlığı ile değil ‘zam’ başlığı ile duyurulmuştu.
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Vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden AA’ya tepki gösterdi:

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Son güncelleme: 12:0402.01.2017
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