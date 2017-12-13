Anadolu Isuzu ve Tatara’dan işbirliği

Anadolu Isuzu, Tatara ile ağır kamyon üretimine yönelik işbirliği anlaşması imzaladı.

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Anadolu Isuzu Çek Cumhuriyeti’nde kurulu ağır ticari araç üreticisi Tatara ile ağır kamyon üretimine yönelik işbirliği anlaşması imzaladı. Üretilen araçlar ağırlıklı olarak Türkiye pazarına satılacak.

Şirketin dün akşam KAP’a yaptığı açıklamaya göre beş yıl süreli anlaşma kapsamında yeni bir ürün grubu üretilecek. Şasi alt yapısı Tatra’dan tedarik edilecek, şasi ve araç üst yapısı Anadolu Isuzu bünyesinde tamamlanacak.

Açıklamaya göre anlaşma Tatra’dan yapılacak alım konusunda herhangi bir tutar içermiyor.