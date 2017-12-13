Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Anadolu Isuzu ve Tatara’dan işbirliği

Anadolu Isuzu, Tatara ile ağır kamyon üretimine yönelik işbirliği anlaşması imzaladı.

09:2413 Aralık 2017
Ekonomi
Anadolu Isuzu ve Tatara’dan işbirliği
Anadolu Isuzu, Tatara ile ağır kamyon üretimine yönelik işbirliği anlaşması imzaladı.

REUTERS

Anadolu Isuzu Çek Cumhuriyeti’nde kurulu ağır ticari araç üreticisi Tatara ile ağır kamyon üretimine yönelik işbirliği anlaşması imzaladı. Üretilen araçlar ağırlıklı olarak Türkiye pazarına satılacak.

Şirketin dün akşam KAP’a yaptığı açıklamaya göre beş yıl süreli anlaşma kapsamında yeni bir ürün grubu üretilecek. Şasi alt yapısı Tatra’dan tedarik edilecek, şasi ve araç üst yapısı Anadolu Isuzu bünyesinde tamamlanacak.

Açıklamaya göre anlaşma Tatra’dan yapılacak alım konusunda herhangi bir tutar içermiyor.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar