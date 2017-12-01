Ankapark kara deliğe dönüştü

Bugüne kadar 1 milyar 259 milyon lira harcanan ve bitmesi için de 741 milyon lira gereken Ankapark, ‘’Kara delik’’ olacak.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ankapark, Ankara'nın kara deliğidir. Açılması durumunda yıllık bir milyar lira da gideri olacak. Bu israfa neden olan Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatılmalı ve kamu zararı tazmin edilmelidir'' dedi.

“Atatürk'ün vasiyeti ve şartlı bağışı ihlal edilerek, kamu kaynakları israf edilerek yapılan Ankapark'ın geleceğini millete sormak değil, bunun hesabını sormak gerekir'' diyen Candan, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Tamamlandığında yaklaşık 400 milyon dolara mal olacak. Ankapark'ta, işletme giderleri ve metal oyuncak yığını ile Ankara halkı büyük bir israfla karşı karşıya kalacaktır. Ankapark israf ve savurganlık projelerinde birinci sıradadır. Tamamlanması durumunda en az 400 milyon dolarlık bir maliyet çıkacaktır.”

AOÇ'A İADE EDİLMELİDİR

2013 yılında yapımına başlanan Ankapark için, 4 yıl içinde Ankara'nın 1 yıllık tüm bütçesinin kullanıldığını dile getiren Candan, “Bu büyük israf tamamlanması durumunda da devam edecektir. Ankapark'ta 3 bin personel çalışacak. Personel giderleri, elektrik, 100 bin metrekarelik gölet ve fıskiyenin işletme giderleri, 100 bin metrekarelik kapalı alanın ısıtılması da hesaplandığında, işletme giderleri yıllık 1 milyara yaklaşacak. Paris'teki Disneyland bile yıllık 18 milyon ziyaretçisi olmasına rağmen zarar ediyor. Ankapark alanı oyuncaklardan arındırılarak Atatürk Orman Çiftliği'ne (AOÇ) iade edilmelidir” dedi.