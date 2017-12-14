Ankapark’ı kim işletecek?

Bir dönem çok konuşulan Melih Gökçek'in Ankapark projesi neredeyse tamamlanmak üzere. Şu ana kadar 1 milyar 600 milyon TL harcanan projeye, işletmeci bulunamıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından alınan bilgilere göre işletmeci hala belli değil açılış ise 23 Nisan'da...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in hayali olan Ankapark projesine işletmeci bulunamadı. Bugüne kadar 1 milyar 600 milyon lira değerinde yatırım yapılan projenin tamamen bitmesi halinde, 2 milyar lirayı bulacağı söyleniyor. Ancak 2 milyarlık projeye hala talip olan bir işletmeci yok. Ayrıca projenin yapılmasının öncelikli amacı Ankara’ya 10 milyon turist geleceğiydi, ancak gün geçtikçe bu beklenti 1 milyona kadar düştü.

‘İŞLETMEK İSTEYEN YOK’

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Yılmazkaya konu hakkında sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Bugüne kadar 1 milyar 600 milyon lira değerinde yatırım yapıldı. Ancak bu kadar yatırımın yapılmasına rağmen bu metal oyuncak tarlasına hala bir işletmeci bulunamadı. Bir yıldan bu yana uluslararası pazarda dahi bu projeyi işletmek isteyen biri yok. İşletmeci arıyorsunuz ama bulamadınız. Çünkü bu projenin ticari getirisi yok.” ifadelerini kullandı.

‘BU KADAR YATIRIM HANGİ SORUNU ÇÖZECEK?’

Ankapark projesinin yapıldığı arazinin tarım arazisi olduğunu söyleyen Yılmazkaya, “Bununla ilgili Danıştay’ın bu zemine projenin yapılamayacağını ilişkin kararı var. Buna rağmen şu ana kadar 1 milyar 600 milyon TL yatırım yapıldı ve projenin % 85 bitti. Tamamı bitmesi halinde 2 milyarı aşabileceği söyleniyor. Bu projeye bu kadar yatırım yapıldı. Peki bu proje Ankara halkının hangi sorununu çözecek.” dedi.

‘ANKARA HALKINA SORULMALIYDI’

Bu kadar büyük bir proje yapılmadan önce Ankara halkına sorulması gerektiğini savunan Yılmazkaya, “Önce kamuoyuna bu proje ile Ankara’ya 10 milyon turist gelebileceğini daha sonra sayıyı 1 milyona çektiler. Bununda tutmayacağı anlaşıldı. Yerli turist gelecek denildi. Beklentiyi gitgide düşürdüler.” ifadelerini kullandı.

KİMİN İŞLETECEĞİ BELLİ DEĞİL

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Projenin şu anda yüzde 80-85’i tamamlandı. Projenin açılışı 23 Nisan 2018’de olacak. Ankapark projesini kimin işleteceği konusu henüz net değil.” dedi. Yeni Başkan Mustafa Tuna Ankapark projesi ile anket yapacaktı, bu anket yapıldı mı? sorumuza ise yetkili, ” Hayır şuan yapılmış olan bir anket yok. ” cevabını verdi.

‘MİLLETE SORARIZ’ DEMİŞTİ

Gökçek’in dev projesi Ankapark’la ilgili soruları yanıtlayan Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise, “Millete sorarız ne istiyorlarsa onu uygularız. Ankapark’la ilgili bir anket yaparız. Bu kadar harcanmış, durumu bu, taliplisi yok, ne diyorsunuz deriz” demişti.