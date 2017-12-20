Ankara’da yapılan indirim gözleri İstanbul ve İzmir’e çevirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna bugün yaptığı açıklamada tek binişlik ulaşım kartlarının fiyatının, 4 TL’den 3 TL’ye düşürüldüğünü açıkladı. Gözler bir anda Türkiye'nin diğer büyük şehirleri İstanbul ve İzmir'e döndü. Vatandaş 'Ankara'nın yaptığını İstanbul ve İzmir'de yapar mı?' sorusunu sormaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetinin ardından, ulaşımla ilgili bir haber daha verdi. Tuna, “2018 yılında metro ve otobüslerde zam olmayacak” dedi. Tek binişlik ulaşım kartlarının fiyatı da, 4 TL'den 3 TL'ye düşürüldü.

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Tuna yaptığı açıklamada, “Gelecek yıl ulaşımda bir zam da olmayacak. Alınan karar gereği tek binişlik kartlar da 4 TL’den 3 TL’ye indirildi. Misafirlerimiz, turistlerimiz Ankara’da daha rahat etsin diye. 3 TL de kartın maliyetinden dolayı. EGO, 2018 yılında zam yapmayacak. Metro ve otobüslerde zam olmayacak” açıklamasını da yaptı.” dedi.

İSTANBUL’DA DA OLUR MU?

Ankara’da yapılan bu açıklama gözleri İstanbul’a çevirdi. 15 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da, 30 Haziran tarihinde ulaşıma yapılan zamla tek geçişlik biletler 5 TL’ye satılırken, İstanbulkart ilk biniş ücretleri tam 2.60, öğrenci 1.25, indirimli 1.85 şeklinde uygulanıyor.

İKİ GEÇİŞ 7 TL, AKTARMALAR ÜCRETSİZ

İki geçişlik elektronik biletin 7 TL’ye satıldığı İzmir’de ise 90 Dakika içinde ilk binişten sonraki ikinci ve sonraki tüm binişler ücretsiz.